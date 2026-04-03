Ni compra pisos ni los alquila: así gana Rocío 410 euros al mes por vivienda con 75 habitaciones

Rocío gana dinero sin comprar pisos: así funciona el modelo con el que gestiona 75 habitaciones. Se llama 'rent to rent' y se está alzando como una alternativa que cada vez más inversores practican en el mercado de la vivienda.

Así gana dinero Rocío con el modelo rent to rent

Actualmente, Rocío gestiona nada más y nada menos que 75 habitaciones en alquiler, además de que cuenta con varios pisos en propiedad. Pero, ¿cómo funciona realmente ese modelo de alquiler de habitación que tanto rendimiento le está dando?

Esencialmente, en primer lugar se encarga de alquilar un piso a un propietario. Después de eso, realiza una inversión que en un promedio le suele costar unos 3.000 euros, y con esta se encarga de amueblar por completo el espacio.

Una vez que ha completado los dos primeros pasos llega el remate: alquilar cada habitación del piso por separado. Con este modelo, Rocío ha comprobado que en un tiempo de unos 6-7 meses, suele recuperar sin problemas la inversión inicial.

Pisos en alquiler en Barcelona. / Jordi Cotrina

El motivo de que Rocío trabaje el alquiler de habitaciones es que le permite generar más ingresos que a través del modelo de alquiler tradicional. Además, esto le permite el margen de que incluso si alguna habitación queda vacía, puede compensar el coste con las otras.

Y esto no solo tiene ventajas para Rocío como modelo de negocios, también para el propietario del piso. Ello se debe a que además de la inversión, Rocío también proporciona una renta fija y se preocupa de toda la gestión relativa al alquiler de las habitaciones.

Lo cierto es que el caso de Rocío es solo uno más de un modelo que no hace más que ir al alza. El mercado inmobiliario solo hace que crecer, y con la dificultad del acceso a la vivienda, apostar por una habitación es algo que cada vez hacen más inquilinos.

En general, el modelo rent to rent es uno que sigue generando debate por su impacto en el mercado. Pero viendo casos como el de Rocío, la gran duda ya no es si funciona… sino cuánto tardará en convertirse en una alternativa masiva al alquiler tradicional.