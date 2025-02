Compra o alquiler, el millonario José Elías tiene clara su preferencia en la España de hoy: "Con un sueldo de 2.000 euros..."

El precio de la vivienda en España es uno de los aspectos que más preocupan a sus ciudadanos, que, por otro lado, se enmarca dentro de la vorágine de inflación que afecta la mayoría de sectores económicos. Lo que era una realidad para las generaciones anteriores hoy parece una quimera principalmente para los jóvenes, pues son los que menos capacidad económica suelen tener, aunque también supone un problema para las familias con menos recursos.

En un panorama tan negro, una vez se consigue llegar a tener algunos ahorros para afrontar inversiones de este tipo surge una pregunta bastante común: ¿es mejor comprar un piso o alquilarlo? Ahora, el empresario catalán José Elías, que cuenta con un patrimonio aproximado de 950 millones de euros, ha hablado sobre qué opción es la mejor en el panorama de la España de hoy.

Lo ha hecho en una entrevista junto al youtuber Eric Ponce y no se ha cortado en opinar sobre el tema: "A rasgos generales, creo que comprar es mejor para asalariados y alquilar es mejor para quienes no tienen problemas de dinero", explica, aunque la cosa cambia en función de la economía de cada uno. "Con el tiempo, te libras de un gasto fijo y garantizas estabilidad en la jubilación", continúa. Pese a ello, piensa en que se pueden diversificar las inversiones, caso en el que optaría por un alquiler para no descapitalizarse y poder destinar ese dinero a otras cosas.

Respecto a qué alquilar, el dueño de Audax revela que es más rentable hacerlo en un piso más bien barato que en uno caro: "Un piso de 200.000 euros alquilado por 800 euros al mes ofrece una rentabilidad del 4,8%. En cambio, un piso de 500.000 euros con un alquiler de 1.200 euros apenas llega al 2,8%", comenta, por lo que sale mejor comprar varios pisos pequeños para alquilarlos que no tener una sola vivienda para el uso personal. Así, Elías defiende la postura de que "si te gusta un piso de 800.000 euros, en lugar de comprarlo, adquiere varios pequeños y alquílalos. Con las rentas podrás pagar tu alquiler y te sobrará dinero", comenta.

En cuanto a la compra, destaca que con una hipoteca "la rentabilidad se multiplica porque no necesitas el 100% del capital", pues suele ocurrir que no todo el mundo cuenta con la inversión inicial necesaria para afrontar esta inversión, que suele rondar el 20% del coste total de la vivienda.

Sin embargo, lo más habitual es que la gente no se pueda llegar a plantear este tipo de cuestiones, pues los sueldos no han crecido casi nada en comparación con el aumento del coste de la vida. Por eso, el empresario cree que con un sueldo de "2.000 euros al mes, lo mejor es ahorrar y comprar cuanto antes", dejando así la compra para quienes tienen "una economía más holgada", a quienes el alquiler puede suponer una oportunidad mejor.