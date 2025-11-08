Compra o alquiler: Los expertos responden a la gran pregunta en materia de vivienda

La vivienda es uno de los principales retos de buena parte de la población a día de hoy y tanto las familias más necesitadas, como los jóvenes se encuentran con muchas barreras que les impiden avanzar con sus vidas como lo hicieron sus padres e incluso abuelos.

Por eso, muchos se cuestionan si, de tener la oportunidad, es mejor optar por la compra o por el alquiler. En España actualmente el 25% de la población vive en régimen de alquiler, siete puntos más que en 2018, en parte debido a los altos precios que alcanzan muchas entradas en las grandes ciudades del Estado.

Pese a ello, los expertos siguen recomendando la compra antes del alquiler, según recogía '20 minutos'. El problema de la vivienda no se espera que se solucione a corto, ni medio plazo, por lo que la incertidumbre seguirá marcando la tónica, apunta Rebeca Pérez, CEO de Inviertis.

Por otro lado, desde Fotocasa aseguran que es un buen momento para lanzarse a la compra porque es "el mejor periodo hipotecario de los últimos 3 años", explica su Portavoz, María Matos. "Casi seguro que quien compre en estos momentos se está ahorrando una subida de precio de doble dígito el año que viene", añade la especialista al medio mencionado.

El motivo es que en el futuro subirán los tipos de interés y la burbuja crecerá todavía más: "Comprar con el tipo de interés actual es bueno, aunque el precio sea un poco más alto que antes", suma el presidente de FADEI, Miguel Ángel.

En este sentido, muchas personas que dudan sobre qué camino seguir están más predispuestos a las cuotas que deberían pagar con una hipoteca que a los altos costes de mantener un piso en alquiler, pues suelen ser más bajos y, además, la inversión se recupera al estar pagando un inmueble que se convertirá en una propiedad en el futuro.

"La cuota hipotecaria actual puede ser incluso inferior a la del alquiler", resume el especialista.

Actualmente, la cuota mensual media en Barcelona es de 1.650 euros, según el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Por otro lado, el coste medio de la cuota de la hipoteca en la Ciudad Condal se encuentra en los 816 euros al mes, según los datos del Ajuntament.