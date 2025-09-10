Compra una camiseta falsa de Disney en Temu y es multado: ¡más de 600 euros!

Un ciudadano residente en Roma ha recibido una sanción económica de 618 euros después de intentar comprar desde la plataforma Temu una camiseta y unas horquillas de pelo tematizadas con motivos de Disney. Los artículos, que incluían personajes de 'Monstruos S.A' e 'Inside Out', fueron incautados en la aduana italiana durante un control rutinario.

Aunque la compra fue de tan solo 42,13 euros, la multa supera con creces ese importe, algo que ha generado un enorme debate. ¿Es responsabilidad del consumidor la compra de productos falsificados? ¿O es exclusiva del comercio?

Si atendemos a las autoridades italianas, consideran al comprador como responsable de cualquier infracción relacionada con la propiedad intelectual. Según la normativa vigante desde 2005, quienes importan artículos falsificados se enfrentan a multas que van de 300 a 7.000 euros, con independencia de si la compra se realiza con fines comerciales y/o personales.

No obstante, el caso ha generado un enorme revuelo: Codacons, asociación italiana de consumidores que representó al afectado, calificó la sanción de "excesiva", argumentando que un comprador individual desconoce la veracidad de un producto comprado en tiendas digitales.

En cuanto a Temu, admite que ya ha retirado los artículos de su catálogo y es consciente de que algunos vendedores siguen recurriendo a su plataforma para vender productos ilegales: trabajan en endurecer el sistema.

Finalmente, Disney ha confirmado que los productos eran falsificaciones (réplicas no autorizadas), paso imprescindible para que la aduana pudiese aplicar la multa correspondiente.

De nuevo, cabe preguntarse si es el consumidor el responsable de la compra de falsificaciones o el comercio que las vende. O en este caso, la persona que se oculta detrás del marketplace.