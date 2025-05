Una compra de 12 euros por 6 euros: descubre cómo ahorrar con estos 'Pack Sorpresa' de comida

¿Comprar te sale cada vez más caro? Definitivamente, no eres la única persona a la que le pasa. Por ello, puede ser una gran alternativa el hecho de empezar a descubrir cómo funciona Too Good to Go, una plataforma en la que no se desperdicia nada.

La usuaria de TikTok bilbofoodie realizó recientemente una compra en esta plataforma cuyo cometido es uno: hacer de intermediario entre supermercados/restaurantes y clientes para evitar que se desperdicie comida.

En tal sentido, el nombre de 'Too Good to Go' se debe precisamente a que los alimentos que se venden en la plataforma cuentan con poco margen de caducidad. ¿Por qué esta política? Para intentar que excedentes no sean directamente descartados y se aprovechen debidamente.

En el caso de la creadora de contenido, se ha hecho con un 'Pack Sorpresa' de comida cuyo valor real estaba apuntado a unos 12 euros. En su caso, gracias a la plataforma Too Good to Go ha acabado pagando solo 6 euros, lo que implica una rebaja del 50%.

En el vídeo de la influencer puede verse cómo el 'Pack Sorpresa' incluye una buena variedad de productos: desde muslos y alitas de pollo hasta pan de hamburguesa y más. Pero, ¿cuándo caducan todos esos productos?

En la mayoría de casos apuntados, la fecha de caducidad era al día siguiente de recibir el pedido. Afortunadamente, productos como el pollo pueden congelarse para alargar su tiempo de vida, y en última instancia la tiktoker apunta haber sacado partido mayormente a todo lo que venía en el pack.

Aunque lógicamente la desventaja de que sea un 'Pack Sorpresa' implica que uno no sabe realmente lo que está comprando, a juzgar por el contenido del vídeo parece que suelen introducirse productos con los que uno se puede arreglar fácilmente más de una comida.

Si quieres probar tú también Too Good to Go, es tan sencillo como descargarse su aplicación móvil y navegar por los muchos supermercados y restaurantes que usan su servicio. En conclusión, es una forma efectiva de ahorrar bastante dinero en comidas.