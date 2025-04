El compositor Manuel Alejandro sentencia el himno de España: "Nunca tendrá arreglo porque la música es muy vulgar"

El himno de España lleva ya siglos siendo uno de los mayores distintivos de nuestro país, un tema que se distancia de las composiciones de otros territorios ante la ausencia de una letra. Algo que, lógicamente, puede llegar a chocar.

Sin embargo, hay quien no solo ve esto como un elemento distintivo del himno de España, sino como un fallo más en un terrible conjunto musical. Esta parece ser por lo menos la opinión de Manuel Alejandro.

A sus 92 años, Manuel Alejandro ha tenido una de las carreras más destacadas de nuestro país como compositor, llegando a trabajar para artistas tales que 'Raphael' o 'Nino Bravo' junto a los que creó éxitos que marcaron época.

El gran problema del himno de España

No obstante, al ser preguntado recientemente por el himno de España, Manuel Alejandro no se cortó un pelo, indicando que se trata de una composición extremadamente vulgar la cual no tiene arreglo de ningún tipo. Y con los conocimientos que tiene el compositor, algo de peso habrá que darle a sus palabras.

Esta 'potente' opinión del compositor llegó en plena discusión sobre la posibilidad de incorporarle al himno de España una letra, algo en lo que el propio Manuel Alejandro confiesa haber llegado a trabajar.

Tanto es así que Manuel Alejandro comparte incluso un fragmento de la letra que había pensado, la cual dice lo siguiente 'Bella España/ nacido en tus entrañas/ de tu resplandor/ soy fruto de tu luz'.

A pesar de compartir este pequeño fragmento inédito de su trabajo, lo cierto es que Manuel Alejandro no tiene demasiadas esperanzas en cuanto a la posibilidad de que España llegue a cambiar en algún momento el himno que distingue al país.

"España no es un club de fútbol", que argumenta Manuel Alejandro. A su vez, Manuel Alejandro destaca que su letra no destacaría ningún aspecto político, sino al 'español de la calle'. Una pena que, sobre el papel, jamás la vayamos a ver interpretada.