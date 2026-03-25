La Complutense da el salto: esta carrera en España ya es la número 11 del mundo

España no suele brillar en los rankings globales de universidades, pero cuando analizamos carrera por carrera, la situación cambia radicalmente y nos topamos con algunas sorpresas muy agradables.

Este 2026 lo confirma: 14 titulaciones españolas ya están entre las 50 mejores del mundo, un resultado histórico que pone el foco en aquellos estudios en los que sí somos realmente competitivos.

¿Dónde encontramos el gran bombazo de la edición? En la Universidad Complutense de Madrid, con el grado de Odontología, que se cuela en el puesto 11 de todo el mundo, rozando el top 10 a nivel global y demostrando que España también puede estar a la vanguardia universitaria.

Y ojo, que este grado no está solo. Marketing, Administración y Dirección de Empresas o Arquitectura también colocan a universidades españolas en posiciones de lo más privilegiadas, compitiendo con centros internacionales mucho más importantes.

De hecho, cinco centros han conseguido meterse entre los 20 mejores del mundo, triplicando los resultados de 2025 y dejando claro que algo está cambiando.

Universidad Ramon Llull / Sport.es

Entre ellos, la Escuela de Hostelería y Gestión Culinaria de San Pol (Hostelería y Gestión Culinaria en el peusto 14), la Universidad Ramón Llull (Empresa en el 18 y Marketing en el 19) y la Universidad Politécnica de Cataluña (Arquitectura en el 19)

¿Y cuál es la clave? Menos contenidos generalistas y más especialización. España está acertando en esas áreas donde hay una demanda real de empleo, y eso se nota en la calidad de sus estudios.

El ranking QS analiza más de 21.000 programas univeritarios de todo el mundo, por lo que entrar en estas posiciones tan altas no es casualidad: es fruto del prestigio, de la investigación y del trabajo de sus profesores. Y el motivo por el que estas carreras llevan años con una demanda muy superior a la oferta de plazas.