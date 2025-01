Comparte su experiencia en la pizzería de Cristiano Ronaldo y las redes dictan sentencia tras conocer el precio

Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas mejores pagados del mundo, pero también es un gran empresario. Entre las inversiones más fuertes del futbolista del Al-Nassr se encuentra su cadena hotelera, Pestana CR7, que cuenta con hoteles en diferentes ciudades del mundo.

En el que está situado en la Gran Vía de Madrid se encuentra la famosa pizzería Planta 9 CR7, que además de ofrecer pizzas artesanales y otras propuestas gastronómicas, cuenta con una de las mejores vistas de la capital de España.

Según informan en la página web oficial, el restaurante está respaldado por el renombrado chef Mauru Soggiu, que "te lleva en un viaje por los sabores auténticos de las mejores pizzas de Nueva York. Con ingredientes frescos, técnicas tradicionales y un toque de innovación, cada pizza está diseñada para ser irresistible, llena de sabor y originalidad".

El tiktoker @josefoodvibes ha compartido su experiencia en sus redes sociales: "Es muy modernito. Tienes la pizza detrás haciéndose y sobre todo, tiene una azotea y es espectacular".

El influencer se pidió dos pizzas y aseguró que estaban muy buenas. Al final del vídeo, Jose Vives explica que la cuenta ascendía a los 54 euros: "Aviso, las cervezas cuestan 5 pavos. Las bebidas tenéis que tener en mente que son caras, pero si venís a tomar dos pizzas y un agua sales a 25 euros por persona".

Tras conocer los precios, los usuarios de TikTok dictaron sentencia: "Pues no es tan caro", "Esos precios me parecen bastante razonables dado el nombre y el lugar", "No está mal de precio" o "Es barato comparado con otros hoteles".