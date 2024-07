Comparecencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, en directo: última hora de la querella contra el juez Peinado

La valoración del Gobierno ante la declaración de ayer de Sánchez

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se mostraba tajante durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el juez Peinado se desplazara hasta La Moncloa para tomar declaración a Pedro Sánchez en calidad de testigo.

Alegría señalaba en la tarde de ayer: "Hoy, evidentemente, se ha venido a Moncloa a hacerse una foto. Seguramente, a dar, si me permiten, alimento a las tertulias para este verano", ha dicho la también ministra de Educación, criticando que "no hay causa" y que se está frente "a un no caso, porque aquí no hay caso".