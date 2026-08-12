Cómo saber si tus gafas para el eclipse están defectuosas o no están homologadas: esto es lo que debes comprobar

Quedan pocas horas para el eclipse solar de este 12 de agosto y muchos ya tienen preparadas las gafas con las que van a seguir el fenómeno. Antes de utilizarlas conviene comprobar que realmente son aptas para mirar directamente al Sol, ya que no basta con que se vendan como gafas para eclipses, sino, que también deben cumplir unos requisitos de seguridad.

Una de las primeras cosas que hay que buscar es la referencia EN ISO 12312-2:2015, que puede aparecer tanto en las propias gafas como en el envoltorio o en las instrucciones. Esta es la norma que deben cumplir los filtros destinados a observar directamente el Sol, mientras que si únicamente aparece ISO 12312-1, esas gafas no son aptas para este uso, ya que se trata de una norma relacionada con otro tipo de protección solar.

También es importante comprobar que llevan el marcado CE y que el producto ofrece información suficiente sobre su procedencia. En el etiquetado debería aparecer el fabricante o distribuidor responsable, junto con las instrucciones y las advertencias de seguridad, de manera que si unas gafas no indican quién las ha fabricado o no incluyen ningún dato sobre su certificación, lo más recomendable es no utilizarlas para mirar directamente al Sol.

CACERES. GAFAS DE SOL ECLIPSE SOLIDARIAS BANCO DE ALIMENTOS / Carlos Gil / EXT

El lugar donde se han comprado también puede servir como referencia. Los organismos que han elaborado las recomendaciones aconsejan recurrir a establecimientos y distribuidores de confianza, como ópticas, centros científicos, planetarios o vendedores reconocidos, y tener especial cuidado con productos adquiridos en lugares de procedencia desconocida o que se venden sin información clara sobre su fabricante y sus características.

Una vez comprobado el etiquetado, toca revisar las propias gafas, prestando especial atención al filtro, que debe estar completamente en buen estado y no presentar arañazos, agujeros, grietas, dobleces, manchas, zonas más claras o partes despegadas. La montura también debe sujetar correctamente el filtro y cubrir los ojos, así que cualquier desperfecto que pueda dejar pasar luz por un lugar que no corresponda es motivo suficiente para descartar las gafas.

Otra comprobación sencilla consiste en ponerse las gafas antes del eclipse y fijarse en lo que permiten ver. No deberían dejar ver el entorno con normalidad, por lo que si al utilizarlas se distingue claramente el paisaje o entra demasiada luz, no se deben utilizar. En cambio, al mirar directamente al Sol debería poder distinguirse como un disco claramente definido a través del filtro.

Es imprescindible usar gafas homologadas para eclipse en todo momento / Agencias

Eso sí, que unas gafas sean muy oscuras no significa que sean más seguras. De hecho, este es precisamente el problema que se ha detectado en los seis modelos retirados recientemente, cuyos filtros son demasiado oscuros y apenas permiten distinguir el Sol. En una situación así, el usuario puede acabar moviendo las gafas o quitándoselas para intentar localizarlo mejor y, durante esos segundos, quedar expuesto directamente a la luz solar.

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Las gafas de sol normales, las radiografías, los CDs, los cristales ahumados o los filtros caseros no sirven para observar directamente el eclipse, mientras que las cámaras, prismáticos y telescopios necesitan sus propios filtros solares específicos.