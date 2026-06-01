SOCIEDAD
¿Cuándo comienza la selectividad en cada comunidad autónoma?
La fecha de inicio de las pruebas de acceso a la universidad varía según la localidad
Los nervios están a flor de piel. Durante los próximos días, millones de estudiantes se enfrentarán a la selectividad, conocida en España de forma oficial como PAU o EBAU. Se trata de unas pruebas decisivas para acceder a la carrera universitaria que desees, ya sea en el caso de que quieras acceder a una universidad pública. En el caso de entrar a una universidad privada, solo se necesita aprobar.
El objetivo principal de la selectividad es evaluar los conocimientos y competencias adquiridos durante el bachillerato. La prueba consta de dos fases principales. La primera de ellas es la obligatoria que evalúa las materias troncales comunes del Bachillerato: Lengua Castellana y Literatura, Historia de España, Historia de la Filosofía y Lengua Extranjera, y una materia obligada. Por ejemplo, Matemáticas o Latín. En comunidades con lengua cooficial, también se incluye este examen.
La segunda fase es la voluntaria, donde permite a los estudiantes examinarse de hasta cuatro asignaturas adicionales, aunque depende de la comunidad autónoma, con el objetivo de subir notas. Sin embargo, solo suman puntos las materias que ponderan positivamente para la carrera universitaria que desean estudiar.
¿Cuándo empieza la selectividad en España?
El inicio de la selectividad cambia dependiendo de la comunidad autónoma:
Andalucía: 2, 3 y 4 de junio
Aragón: 2, 3 y 4 de junio
Cantabria: 2, 3 y 4 de junio
Castilla-La Mancha: 8, 9 y 10 de junio
Castilla y León: 2, 3 y 4 de junio
Catalunya: 9, 10 y 11 de junio
Comunidad de Madrid: 1, 2, 3 y 4 de junio
Comunidad Foral de Navarra: 2, 3 y 4 de junio
Comunitat Valenciana: 2, 3 y 4 de junio
Euskadi; 2, 3 y 4 de junio
Extremadura: 2, 3 y 4 de junio
Galicia: 2, 3 y 4 de junio
Illes Balears: 2, 3 y 4 de junio
Islas Canarias: 2, 3, 4 y 5 de junio
La Rioja: 2, 3 y 4 de junio
Principado de Asturias: 2, 3 y 4 de junio
Región de Murcia: 2, 3 y 4 de junio
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se rigen por el calendario establecido en Andalucía, debido a que en materia de enseñanzas universitarias se circunscriben al Distrito Único Andaluz.
¿Cómo se calcula la nota final?
Siempre hay dudas sobre cómo se calcula la nota para acceder a la universidad. La nota de acceso, que es hasta los 10 puntos, se obtiene con la media del expediente de Bachillerato (60%) y la nota de la Fase Obligatoria de la selectividad (40%).
Por otro lado, está la nota de admisión, donde se suman las calificaciones de hasta dos materias superadas en la Fase Voluntaria, multiplicadas por un coeficiente de ponderación (0,1 o 0,2) que depende de la carrera elegida.
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