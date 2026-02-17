Cuándo comienza el Ramadán en 2026 y qué implica en España

El mes sagrado del Ramadán ha comenzado este martes 17 de febrero de 2026, un evento espiritual que en España moviliza a unos dos millones y medio de musulmanes, alrededor del 5% de la población total del país, según estimaciones actualizadas de la comunidad islámica.

En el período del Ramadán, uno de los cinco pilares del Islam, se transforma la vida cotidiana de sus seguidores con ayuno diario, oraciones extras y actos de generosidad. Esto es lo que implica exactamente y cómo va a vivirse durante este mes en España.

El Ramadán en 2026 en España

El calendario islámico es estrictamente lunar, por lo que cada mes arranca con la visualización del creciente tras la luna nueva, conocida como "noche de la duda". En 2026, el primer iftar (ruptura del ayuno) se celebró anoche, y hoy comienza el ayuno propiamente dicho, desde el alba hasta el ocaso

El mes se extenderá unas 30 noches hasta el 19 de marzo, culminando en el Eid al-Fitr el viernes 20, una celebración mayor donde se producen rezos colectivos y banquetes familiares entre todos los creyentes.

Durante el Ramadán, los creyentes adultos sanos evitan comida, bebida, tabaco y relaciones íntimas desde la mañana hasta el anochecer, fomentando autodisciplina y empatía con los necesitados. No es solo físico: también se promueve un mejor comportamiento humano.

Hay excepciones para estos ayunos, entre las que se incluyen las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos y los enfermos, con la posibilidad de recuperar estos días perdidos de ayuno es caso de que sea posible en fechas posteriores.

La Noche del Destino (Laylat al-Qadr), que este año se espera para el 15 de marzo, multiplica el valor de las buenas obras, conmemorando la revelación inicial del Corán al Profeta Mahoma en el siglo VII. Además, la zakat al-Fitr (limosna obligatoria antes del Eid) anima a proporcionar comida para pobres, reforzando la solidaridad.

Este Ramadán ejemplifica cómo una tradición milenaria se adapta al contexto español moderno, uniendo fe, familia y filantropía en un ciclo lunar que recuerda la esencia del Islam.