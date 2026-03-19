PRIMAVERA
¿Cuándo comienza la primavera 2026 en España? Fecha, hora y claves del equinoccio
Este fenómeno astronómico tiene lugar cuando el Sol se sitúa sobre el ecuador terrestre
La primavera está a la vuelta de la esquina. Esta estación se caracteriza por la floración de las plantas, el aumento de las temperaturas respecto al invierno y los días más largos tras el cambio de hora. Por estos motivos, se trata de una de las fechas más importantes del calendario.
Ahora bien, para que ocurra esta transición entre estaciones debe producirse el equinoccio de primavera. Este fenómeno astronómico tiene lugar cuando el Sol se sitúa sobre el ecuador terrestre.
En España, este cambio se producirá a primeras horas de la mañana, marcando el inicio de la primavera astronómica. Durante el equinoccio, el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el planeta, recibiendo una cantidad similar de luz solar.
El término 'equinoccio' proviene de la palabra latina 'aequinoctium', que quiere decir 'noche igual'. Según los cálculos astronómicos habituales del Instituto Geográfico Nacional, la primavera comenzará el viernes, 20 de marzo de 2026, sobre las 10:02 hora peninsular española.
La llegada de la primavera conlleva varios cambios en el clima y la naturaleza como: la reactivación de la flora, la floración, aumento de las temperaturas, más horas de luz solar, actividad más intensa en la fauna y el inicio de la época de alergias.
Esta estación también tiene un efecto simbólico sobre los inicios, el renacer y la renovación. Este año, la primavera tendrá una duración de casi tres meses, hasta la llegada del verano con el solsticio de junio.
Durante la primavera, se celebrarán varios días festivos: Jueves Santo (2 de abril), Viernes Santo (3 de abril) y el Día del Trabajador (1 de mayo). Además, en Cataluña se celebrará el Lunes de Pascua (6 de abril) y, en Comunidad de Madrid, su día festivo (2 de mayo).
Por otra parte, la llegada del buen tiempo y el aumento gradual de las temperaturas produce un incremento de las actividades al aire libre. De hecho, algunas personas experimentan una mejora del estado de ánimo.
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