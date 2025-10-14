Comienza la mejor temporada para ver auroras boreales: cuatro destinos imprescindibles para perseguir las ‘Luces del Norte’

Cada vez más viajeros españoles eligen los países nórdicos como destino de sus vacaciones invernales, atraídos por el magnetismo de las auroras boreales, la nieve y la sensación de naturaleza en estado puro. Solo en 2024, 71.848 turistas españoles visitaron Islandia, un 6 % más que el año anterior, según datos del touroperador Huakai extraídos de la Oficina de Turismo del país.

Entre noviembre y marzo se da la mejor época del año para observar este fenómeno natural: una danza de luces en el cielo nocturno causada por la interacción de partículas solares con la atmósfera terrestre. El resultado es uno de los espectáculos más bellos del planeta, con tonalidades verdes, rosadas y violetas que iluminan las noches del norte.

Estos son cuatro destinos esenciales para disfrutar de las auroras boreales en su máximo esplendor:

Islandia

Islandia es un territorio de contrastes donde el hielo y el fuego conviven en equilibrio. Contemplar las auroras sobre los glaciares o montañas islandesas es una experiencia difícil de olvidar. En el valle de Haukadalur, los géiseres —como el Strokkur— lanzan columnas de agua hirviendo a más de 30 metros de altura, recordando que el país se asienta sobre un poderoso corazón volcánico.

Entre los lugares más fotogénicos destacan la laguna glaciar de Jökulsárlón, con sus bloques de hielo flotantes; la mística Diamond Beach; la cascada de Skógafoss; o las relajantes aguas termales de Sky Lagoon, que combinan calor geotérmico y vistas al Atlántico.

Noruega

Noruega es sinónimo de fiordos infinitos, montañas escarpadas y noches de luces danzantes. Las islas Lofoten se han convertido en uno de los destinos más deseados para quienes buscan una experiencia ártica completa: pueblos pesqueros como Å o Henningsvær, montañas que se elevan directamente desde el mar y una atmósfera de calma polar.

Desde Narvik se pueden realizar excursiones en lancha para observar aves marinas o simplemente recorrer los fiordos bajo la luz tenue del invierno. Tromsø, conocida como la “Puerta del Ártico”, es otro de los grandes enclaves para observar auroras boreales, con una animada vida cultural y científica ligada al fenómeno.

Otra imagen de una aurora boreal / PROBABLY

Suecia

En la Laponia sueca, Kiruna es el punto de partida para muchos aventureros. A pocos kilómetros se encuentra el Parque Nacional de Abisko, considerado uno de los mejores lugares del mundo para contemplar las auroras gracias a su cielo despejado y baja contaminación lumínica.

Allí, la experiencia se amplía con actividades como los paseos en trineo de huskies, las noches en un hotel de hielo o las caminatas bajo un cielo teñido de verde. Quienes amplían el viaje pueden combinar la aventura nórdica con unos días en Estocolmo, la “Venecia del Norte”, donde historia y diseño conviven junto a los canales.

Finlandia

El viaje hacia el norte de Finlandia es una inmersión progresiva en la magia del invierno. Helsinki ofrece una mezcla de modernidad y naturaleza, pero es en la Laponia finlandesa donde el espectáculo celeste alcanza su apogeo.

El tren nocturno conocido como “Polar Express” recorre los paisajes nevados hasta Rovaniemi, la capital de la Laponia y punto de encuentro entre tradición, aventura y leyenda: allí se encuentra la aldea oficial de Papá Noel, con su oficina de correos y sus trineos de renos.

Además, la región permite disfrutar de excursiones en motos de nieve, caminatas con raquetas o noches bajo las estrellas en iglús de cristal. Para quienes buscan un final de viaje diferente, una escapada en ferry hasta Tallin —con su casco histórico medieval y su mercado navideño— añade el contrapunto urbano a una experiencia marcada por el silencio y la luz del norte.