Estás comiendo mal el kiwi y no lo sabías, esta es la forma correcta

Seguro que estás comiendo mal el kiwi y no lo sabías. Y es que, como cuenta en su canal de Tik Tok Boticaria García, hay una forma en la que ganarás un montón de propiedades de la fruta.

Según explica, el kiwi se come con piel. Y es que "un kiwi con piel aporta alrededor de un cincuenta por ciento más de fibra, un treinta y dos por ciento más de folatos y un diez por ciento más de vitamina E que uno pelado".

Y esto no acaba aquí, "comer kiwi con cáscara tiene tres veces más actividad antioxidante que solo comer la pulpa". Eso sí, Boticaria García explica que "tienes que lavarlos bien bajo el chorro de agua, frotándolos con un cepillo suave para verduras o con un paño limpio para quitarles los pelillos".

"Ah, y también puedes cortar los extremos que son más duros, pero si no te importa y tienes buenos dientes, ¡adelante!".

Los avances en nutrición continúan demostrando cuánto influye nuestra alimentación en la salud general. En el campo de las grasas, hace ya tiempo que los ácidos grasos omega 3 se han ganado un lugar destacado entre las recomendaciones de los expertos en salud. Se trata de grasas poliinsaturadas esenciales que desempeñan funciones vitales en el cuerpo, especialmente en el cuidado del corazón, el desarrollo del cerebro y la lucha contra la inflamación.

¿Qué dicen las investigaciones?

Diversas investigaciones científicas han profundizado en los beneficios del omega 3, especialmente en lo que respecta a la salud mental. Los resultados indican que su consumo puede ayudar tanto en la prevención como en el tratamiento de trastornos como la ansiedad o la depresión, gracias a su impacto positivo en la función cerebral y la regulación de neurotransmisores.

Dado que el cuerpo humano no puede sintetizar este tipo de grasa por sí mismo, es imprescindible obtenerla a través de los alimentos. Por ello, conocer cuáles son las mejores fuentes naturales de omega 3 es clave para mantener una dieta equilibrada y asegurar un buen estado de salud a largo plazo.

La nutricionista Boticaria García recomienda consumir unos 3,5 gramos de omega 3 a la semana, una cantidad que puede alcanzarse fácilmente con algunos ajustes en la alimentación. Para lograrlo de manera práctica, propone cuatro combinaciones de alimentos que se adaptan a distintos gustos y rutinas.

La primera opción es muy sencilla: comer 200 gramos de salmón fresco a la semana, lo que equivale aproximadamente a la mitad de un lomo. Con esa cantidad ya se alcanza el objetivo semanal.

Si se prefiere una porción más pequeña de pescado, la segunda alternativa consiste en 100 gramos de salmón fresco a la semana, es decir, algo más de un tercio de la opción anterior. En este caso, se debe complementar con una lata de sardinas, también semanal.

La tercera opción es ideal para quienes no consumen pescado fresco. Incluye una lata de sardinas, tres latas de atún a la semana y el añadido de cinco nueces al día, una fuente vegetal rica en omega 3.

Propuesta

Por último, la cuarta propuesta se basa en dos latas de caballa a la semana, también acompañadas de cinco nueces diarias, y una cucharadita de semillas de chía al día. Sobre estas últimas, Boticaria García hace una advertencia importante: tanto las semillas de chía como las de lino deben molerse o hidratarse previamente —por ejemplo, añadiéndolas a un yogur— para que el cuerpo pueda absorber correctamente sus nutrientes. De lo contrario, “entran y salen tal cual”, bromea la experta.