Podrías estar cometiendo estos errores con tu aire acondicionado sin saberlo

Estos últimos días los termómetros han marcado cifras peligrosas que han encendido avisos por varias partes del país.

Aunque el calor puede ser buscado por muchas personas que quieren veranear, puede resultar ser demasiado sofocante y no queda más remedio que intentar luchar contra él. Y uno de nuestros mejores aliados son los aires acondicionados. Sin embargo, con su constante uso podrías estar cometiendo errores que son muy comunes y ni tan siquiera haberte dado cuenta de ello.

La propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha compartido en redes sociales cinco errores que muchas personas cometen con sus aires acondicionados en verano y cómo evitarlos.

El primero de ellos es bajar la temperatura del aire al mínimo (suele ser 18ºC), que lo único que hace es aumentar la potencia del aire a máximo rendimiento, pero es extremadamente poco eficiente y al final se traduce en un mayor gasto de luz.

Los filtros es algo que no mucha gente cambia y hay que hacerlo con cierta regularidad, según la OCU. Si se obstruyen, se puede reducir el rendimiento del aparato hasta en un 15%. Otro consejo que se da es combinar ventilador y aire acondicionado, lo que permite aumentar los grados del aparato y, con ello, ser mucho más eficiente aún manteniendo el confort.

Otro error que debemos evitar es dejar puertas y ventanas abiertas, provocando que la sala tarde más en enfriarse y que el aparato se mantenga a mayor rendimiento para mantener el habitáculo en la temperatura marcada.

De la misma forma, hay que evitar usar aparatos que generen calor como hornos, secadores, vitros y demás que aumenten la temperatura de la sala, haciendo que el aire acondicionado tenga que funcionar con una mayor potencia.