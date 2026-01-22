No cometas este error al lavarte el pelo: Claudia Bernárdez, dermatóloga, advierte sobre un fallo muy común

¿Cómo debemos cuidar nuestro pelo para evitar que se dañe o pierda volumen con el tiempo? Esa es la pregunta a la que Claudia Bernárdez, experta dermatóloga, ha querido dar respuesta gracias a una serie de consejos que poca gente suele tener en cuenta.

Sobre todo, porque muchos muestran mucha preocupación sobre con qué frecuencia ha que lavarlo; aunque esta no es la única clave crucial a la hora de lograr mantener el cabello en un buen estado de salid.

Con respecto a esto último, Bernárdez asegura que ¨el pelo se ha de lavar cuando uno quiera y lo note sucio¨. Tan simple como eso. No obstante, sostiene que el secreto se encuentra en otro aspecto crucial.

Básicamente, la dermatóloga sostiene que lo más importante de todo tiene que ver con cuidar el pelo a lo largo de toda la vida y, por tanto, no esperar a que sea demasiado tarde como para recuperarlo:

¨Un pelo muy dañado no se arregla. Lo ideal es cuidar el pelo cada día sin esperar a que se estropee y pretender recuperarlo entonces¨, compartía Claudia Bernárdez para contextualizar su segundo consejo.

Esto último se acompaña de más datos relevantes en su libro, ¨La biblia del cuidado del cabello¨, donde se especifica que no hay problema por hacer cambios bruscos en el pelo, eso sí estando dispuesto a reparar cualquier daño posterior.

Como ejemplo, recalcaba la siguiente situación: ¨no pasa nada si te tiñes el pelo, siempre y cuando te asegures de nutrirlo y tratarlo con cuidado al quedarse un poco más frágil después¨.