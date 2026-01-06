ciencia, salud
Comer sin control y morderse las uñas: Acciones que hace el cerebro para salvarnos
Hablamos del 'autoboicot cotidiano': cuando el cerebro prefiere un pequeño daño antes que un gran golpe
Morderse las uñas hasta hacerse daño, retrasar tareas importantes o darse atracones de comida ultraprocesada son comportamientos que suelen calificarse como autodestructivos. Sin embargo, lejos de ser simples fallos de autocontrol, estas conductas responden a un mecanismo profundo de supervivencia del cerebro humano, tal y cómo explica el psicólogo clínico Charlie Heriot-Maitland.
En su libro 'Explosiones controladas en la salud mental', el experto británico sostiene que el cerebro no está diseñado para hacernos felices, sino para mantenernos con vida.
Para ello, prioriza la previsibilidad y la sensación de control, incluso cuando esto implica asumir pequeños daños autinflingidos: "el cerebro prefiere que seamos los árbitros de nuestra propia caída antes que exponernos a amenazas externas impredecibles", señala.
Así, conductas como la procrastinación funcionan como una forma de protección frente a peligros mayores, como el rechazo o el fracaso. Retrasar una tarea puede generar culpa o estrés, pero evita la posibilidad de un resultado negativo más doloroso.
Del mismo modo, comer compulsivamente o caer en el pesimismo ofrece una amenaza conocida y controlable frente a miedos más profundos que podemos no controlar.
Desde una perspectiva evolutiva, este sistema tuvo sentido: los cerebros humanos se desarrollaron para detectar peligros constantes y reaccionar rápidamente. En el mundo actual, sin embargo, esa hiperalerta se traduce en ansiedad, autosabotaje y patrones dañinos que ya no resultan útiles.
Para Heriot-Maitland, la clave no está en eliminar estos comportamientos a la fuerza, sino en comprender la función protectora que cumplen. Las intervenciones psicológicas más eficaces buscan generar seguridad emocional y afrontar el dolor subyacente que el cerebro intenta evitar.
