SUPERMERCADOS
Comer bien sin arruinarse: Más Madrid Compromiso con Getafe apuesta por supermercados públicos
Una propuesta muy interesante para controlar los precios de alimentos esenciales
Frente al encarecimiento constante de los alimentos, Más Madrid Compromiso con Getafe ha presentado una propuesta muy interesante para limitar el precio de productos básicos y crear supermercados públicos en la ciudad.
Una iniciativa que llega en un contexto preocupante: según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi un tercio de las familias de getafe ingresan menos de 12.020 euros al año y más de 1.110 hogares dependen en estos momentos de ayudas en materia de alimentos.
Ana González Mariscal, la portavoz del grupo municipal, denuncia que la situación ha superado la etapa de preferir marcas blancas: "ahora las familias están renunciando a productos frescos y a alimentos más caros como el pescado".
Según el partido político, el mercado se encuentra dominado por grandes cadenas de supermercados e hipermercados que concentran la distribución y fijan precios elevados, afectando tanto a consumidores como a pequeños productores y cooperativas.
¿En qué consiste la propuesta en concreto? Controlar los precios de alimentos esenciales (pan, cereales, carne, pescado, lácteos, huevos, aceites, frutas, verduras y productos infantiles como la leche de fórmula), y al mismo tiempo, garantizar el acceso a los mismos a través de una red de supermercados públicos.
Dichos supermercados públicos funcionarían como una herramienta que permitiera asegurar precios justos, promover un sistema alimentario más sostenible y proteger la economía local.
Más Madrid Compromiso con Getafe defiende la soberanía alimentaria como un derecho social y ambiental que permita a todas las familias comer bien sin que ello se convierta en un lujo.
Esto es algo que defiende Ana González Mariscal, quien sostiene que "comer bien no es un lujo, es un derecho básico que tenemos que recuperar en nuestras ciudades".
- Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: 'Las vacaciones anuales no serán inferiores a treinta días naturales
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este final de mes e inicio de diciembre: 'Esperamos la llegada de...
- Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025
- Wayne Rooney, sobre su dieta basada en comida rápida: 'Tuve que alimentarme de patatas fritas y fideos con curry
- El SEPE confirma: Puedes cobrar el subsidio para mayores y el IMV al mismo tiempo
- Un abogado laboralista explica si se puede estudiar oposiciones durante una baja laboral y bajo qué condiciones
- Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul
- El Estatuto de los Trabajadores no engaña: 'La duración de las vacaciones anuales no será inferior a treinta días naturales