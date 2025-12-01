Comer bien sin arruinarse: Más Madrid Compromiso con Getafe apuesta por supermercados públicos

Frente al encarecimiento constante de los alimentos, Más Madrid Compromiso con Getafe ha presentado una propuesta muy interesante para limitar el precio de productos básicos y crear supermercados públicos en la ciudad.

Una iniciativa que llega en un contexto preocupante: según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi un tercio de las familias de getafe ingresan menos de 12.020 euros al año y más de 1.110 hogares dependen en estos momentos de ayudas en materia de alimentos.

Ana González Mariscal, la portavoz del grupo municipal, denuncia que la situación ha superado la etapa de preferir marcas blancas: "ahora las familias están renunciando a productos frescos y a alimentos más caros como el pescado".

Según el partido político, el mercado se encuentra dominado por grandes cadenas de supermercados e hipermercados que concentran la distribución y fijan precios elevados, afectando tanto a consumidores como a pequeños productores y cooperativas.

¿En qué consiste la propuesta en concreto? Controlar los precios de alimentos esenciales (pan, cereales, carne, pescado, lácteos, huevos, aceites, frutas, verduras y productos infantiles como la leche de fórmula), y al mismo tiempo, garantizar el acceso a los mismos a través de una red de supermercados públicos.

Dichos supermercados públicos funcionarían como una herramienta que permitiera asegurar precios justos, promover un sistema alimentario más sostenible y proteger la economía local.

Más Madrid Compromiso con Getafe defiende la soberanía alimentaria como un derecho social y ambiental que permita a todas las familias comer bien sin que ello se convierta en un lujo.

Esto es algo que defiende Ana González Mariscal, quien sostiene que "comer bien no es un lujo, es un derecho básico que tenemos que recuperar en nuestras ciudades".