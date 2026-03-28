El comentario más viral de Juan Carlos Rivero tras el partido de España: "¡Es que no hay!"

Ya es costumbre que cada partido que juega España es narrado por Juan Carlos Rivero, una de las voces más populares de las retransmisiones futbolísticas de España. Sus narraciones suelen convertirse en tendencia en redes sociales, debido a que veces comete errores, pero también deja alguna perla que otra.

Ayer, España se enfrentó a Serbia en un partido amistoso en el que se impuso por 3-0, en uno de sus últimos ensayos antes del Mundial. Luis de la Fuente alineó a su once más habitual, y la estrategia resultó ser un acierto total.

Uno de los futbolistas que más destacó sobre el césped de La Cerámica fue Mikel Oyarzabal, quien anotó los dos primeros tantos del encuentro. En la segunda parte, salió desde el banquillo Víctor Muñoz para sellar la victoria y demostró que puede convertirse en un revulsivo valioso durante el Mundial.

La victoria de España ante el equipo de Veljko Paunovic ha pasado a un segundo plano, ya que un comentario de Rivero ha acaparado toda la atención en las redes sociales. En cuestión de minutos, el comentario del narrador del ente público se hizo viral.

En el minuto 50 del partido, el comentarista de Televisión Española expresó: "La tiene Terzić, el centro peligroso a Mitrovic, quien ha intentado llegar a ese balón. El remate, no vale, no vale el gol. Ha parado el juego el árbitro. Primero, el remate de Mitrovic ya llevaba peligro, pero luego...".

En ese instante, Veljko Birmancevic, futbolista del Getafe, reclamó el VAR, realizando el típico gesto, algo que sorprendió a Rivero: "Pero, si no hay VAR. Jajajaja. ¡Es que no hay!".

Entre risas, Rivero señaló: "Le han pitado falta a Birmancevic por el empujón a Cucurella. Estaba pidiendo el VAR".

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Finalmente, reconoció en tono irónico que "si hay que poner VAR, se pone".