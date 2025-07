El colombiano WestCOL alaba la sanidad pública española tras acudir a urgencias: "Qué 'hijueputa' salud"

El 'streamer' colombiano WestCOL fue uno de los invitados a la fiesta de 18 aniversario de Lamine Yamal, aunque según explicaba él mismo, terminó la noche en urgencias.

El joven, que cuenta con cinco millones de seguidores en Instagram y más de dos millones en la plataforma de 'streaming' Kick, acudió a un hospital de Barcelona debido a un dolor agudo de cabeza que le acompañaba desde su punto de salida, en Miami.

WestCOL, que el fin de semana que viene participará en la 'Velada del Año' de Ibai Llanos, no dudó en alabar el trabajo de la sanidad pública en España después de haber necesitado su atención médica de urgencia.

"La salud de aquí de España me dejó loco", comentaba impresionado. Además, destacaba el sector por encima del que existe en su país natal: "Usted en Colombia muere de hambre. Por más que usted tenga plata y quiera irse a un privado, si enferma, usted se jode", criticaba.

También explicó que las colas son tan grandes que cuando a uno le toca ser atendido que cuando por fin le atienden ya se ha solucionado la dolencia que tuviera.

Por este motivo, comenta el joven, no acostumbra a ir al hospital y se pensaba que al llegar a España viviría una situación similar a la de Colombia. En su lugar se encontró con una sanidad que le atendió al poco de llegar: "Eso fue como entrar al éxito: entrada directa y salida fácil", explicaba el joven.

Los ciudadanos españoles, en cambio, solemos quejarnos de la saturación que viven las salas de espera de los hospitales debido a la falta de medios e inversiones por parte de la clase dirigente. No obstante, con testimonios de este tipo es más fácil darse cuenta de que pese a todo, la salud en España sigue siendo de primer nivel y garantiza la atención a cada ciudadano que la requiera.

"Me entraron, me atendieron, me sacaron... y yo salí ya como nuevo", añadía el 'streamer', y resaltaba su sorpresa: "Qué 'hijueputa' salud, gratuita para todo el mundo". Antes de concluir con el tema, sin embargo, lanzó una crítica a la organización en materia de salud de su país, tras comprobar cómo pueden hacerse las cosas cuando se planifican: "Nosotros vivimos en un país muy atrasado en todo", sentenciaba WestCOL.