Dos colegios de Madrid y Barcelona han instalado un aula para dar clase en plena calle en su “jornada de puertas más abiertas”

El Colegio Madrid y Montiba han abierto sus puertas en Madrid y Barcelona, respectivamente, de la forma más participativa posible: llevando sus clases a la calle. Durante toda la mañana, y de forma simultánea en la Gran Vía madrileña y en la barcelonesa montaña de Montjuïc, los alumnos de 6º y 5º de Primaria han querido dar a conocer la metodología de sus colegios.

Y es que, mientras la mayoría de puertas abiertas de los colegios consiste en hacer un recorrido por sus instalaciones, los Colegios Madrid y Montiba, han querido reivindicar la importancia de conocer al detalle la metodología de los centros, algo que debe ser clave a la hora de decidir dónde queremos matricular a nuestros hijos. De hecho, se tienden a valorar otros factores como la cercanía por encima de qué y cómo se estudia. Por eso, en la jornada de hoy, las aulas instaladas en la calle han contado con una fila de sillas vacías para que cualquiera que quisiera pudiera unirse a la clase y vivir en primera persona el sistema pedagógico de las dos escuelas.

La clase del colegio Montiba / PROBABLY

La metodología que han llevado a la calle fue desarrollada por la Institución Libre de Enseñanza y busca formar personas capaces de pensar por sí mismas a través del equilibrio entre lo humanístico, científico y artístico y del deporte, de la experimentación y el pensamiento crítico. Así, el colegio transmite a los alumnos autonomía, gusto por el saber y responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Es por esto, que los alumnos estudian sin libros elaborando sus propios apuntes y reciben clases de educación física a diario.

La ILE fue fundada en 1876 para defender la libertad de cátedra y no tener que ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o moral. Desde entonces y hasta 1939, la institución se convirtió en el referente de las teorías pedagógicas más avanzadas en España. Tras la proscripción de la institución al finalizar la Guerra Civil, sus valores se han seguido transmitiendo gracias a la labor de colegios y centros educativos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El Colegio Madrid

El Colegio Madrid fue inaugurado en 2017 por Elena Flórez, Elena Astray, Margarita Bufalá y Maria Arenillas, todas ellas antiguas alumnas y profesoras del Colegio Estudio. Esto sin duda ha marcado el ideario actual del Colegio Madrid que destaca por ser una institución privada y laica basada en un equilibrio entre tradición e innovación fomentando a su vez los principios sólidos y sustanciales de la educación: sosiego, esfuerzo, reflexión, espíritu crítico, voluntad de aprender y memoria, entre otros.

Montiba, mismo proyecto educativo del Colegio Madrid, pero en Barcelona

El proyecto del Colegio Madrid ofrece al mismo tiempo su propuesta educativa en Barcelona y en concreto en Montiba. Situado en el Tibidabo, este nuevo centro abrió sus puertas en 2024. El colegio cuenta con Ana Escoda como directora. Tras cinco años de docencia en distintas instituciones, Escoda se unió a Colegio Madrid en 2018, liderando la programación de EI4.

Ha ejercido de profesora en las etapas de infantil y primaria y tiene un certificado de Dirección y liderazgo de colegios de Harvard. Es además, graduada en Administración y Dirección de Empresas y Educación Infantil con honores y Máster en Neurociencia Cognitiva.