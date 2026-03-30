Muchos coleccionistas obvian esta moneda, pero ha llegado a costar hasta 12 millones de euros

El mundo de la numismática ha sido testigo de muchos casos de monedas que han logrado venderse por auténticos dinerales en subastas, pero solo algunas de ellas han logrado constar como casos históricos de reventa.

Y, precisamente, muchos coleccionistas obvian este tipo de monedas por el hecho de que son inalcanzables a causa de su altísimo precio. Algo así ocurre con la moneda que recibe el nombre de 'Dólar de Cabello Suelto'.

La cosa es que esta última logró batir todo tipo de récords en subastas en el año 2013, momento en el que se vendió por 10 millones de dólares; aunque incrementó su valor unos años más tarde cuando fue vendida por 12 millones de euros a GreatCollections.

El valor de esta moneda reside en la historia que se esconde detrás de ella. Se trata del primer dólar que se puso en circulación en Estados Unidos en el año 1794, el cual fue decisivo para construir las bases de la economía del país.

La razón de esto último es que, hasta ese momento, solo circulaban monedas extranjeras a falta de una que sirviese como ítem que unificase todas las transacciones. Por tanto, el valor del Dólar de Cabello Suelto también se apoya en su importancia crucial para la nación norteamericana.

Para identificarla, basta con fijarse en su anverso. En él, aparece representada la Libertad de perfil a través de su característico busto, solo que esta vez posee el cabello suelto (de ahí el nombre que se le otorgó a este dólar).

En su reverso, muestra un águila de tamaño pequeño rodeada por una corona de laurel; siendo uno de los símbolos centrales de Estados Unidos de la época. Eso sí, hay que destacar que solo se emitieron unas 1.750 unidades de este ítem, lo que hacía que fuera muy exclusivo ya en el año 1794.

Algo que se debe, entre otras cosas, a que este artículo se fabricaba con una composición de 90% de plata, lo que hacia que fuera costosa de fabricar y la casa de la moneda de Estados Unidos se viera limitada a lanzar una tanda reducida de unidades en su momento.