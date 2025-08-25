¿Coleccionas monedas? Hasta 2.000 euros si tienes una de estas monedas de 2 euros en casa

La numismática ha llegado a muchos hogares para quedarse: el coleccionismo de monedas está cada vez más extendido en Europa y son muchos los expertos que buscan a diario las monedas más extrañas y sorprendentes del mercado con el objetivo de añadirlas a su colección.

Aunque a primera vista un billete o una moneda solo parecen tener su valor nominal (es decir, que una moneda de 2 euros valga 2 euros en el mercado), algunas piezas esconden un gran actrativo para estos colecconistas y pueden alcanzar precios muy superiores en el mercado.

Vamos a hablar en este caso de monedas habituales para todos: los euros no escapan a esta moda o aficción y ciertos ejemplares de 2 euros han llegado a venderse por 2.000 euros o más por cuestiones relacionadas con su rareza o errores de fabricación.

Las monedas de 2 euros más valiosas en el mercado de la numismática

Una de las monedas de 2 euros más populares entre los coleccionistas es la denominada como moneda de Gracia de Mónaco, acuñada (fabricada) en el año 2007 con el objetivo de conmemorar el 25 aniversario de la muerte de Grace Kelly. Con una tirada estimada en apenas miles de unidades, se ha pagado hasta 3.000 euros por un único jemeplar.

Viajamos ahora a Lituania, otro país pequeño de la Zona Euro que acuñó una moneda de 2 euros dedicada a la Reserva Natural de Zuvintas en 2021. Aunque no debería ser considerada extraña, un error de diseño disparó el interés de los coleccionistas: del medio millón de unidades fabricadas, unas pocas presentaban este fallo de acuñación por el que se paga hasta 2.000 euros por moneda.

Como ves, la escasez de la tirada y errores de acuñación son las dos principales razones por las que monedas de 2 euros como esta, aparente normales y que puedes tener en casa o en la cartera, pueden valer en realidad mucho más dinero del que supones.