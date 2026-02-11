Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoDónde ver Test F1DecoRashfordHuelga ProfesoresAntonio LobatoNou PalauSemifinales Copa del ReyParís FC - Real Madrid horarioVlachodimosElecciones presidente BarçaSerratPaco JémezCésped Atlético - BarçaDroLEC VersusAtlético - Barcelona horarioAtlético - Barcelona alineacionesAll Star NBA 2026Cuándo juega AlcarazLey alquileresCañizaresAthletic Real SociedadFerran AdriaToni SantosBonoloto
instagramlinkedin

ACTUALIDAD

Colapso total en Barcelona: docentes en huelga cortan Gran Via, Rondas y principales accesos en plena hora punta

Las protestas han desatado el caos circulatorio tras el corte de la C-32, Meridiana y Gran Vía

Profesores en huelga cortan la Ronda de Litoral

Profesores en huelga cortan la Ronda de Litoral

David Cruz

David Cruz

La huelga convocada por los principales sindicatos educativos ha provocado este miércoles un colapso circulatorio sin precedentes en Barcelona y su área metropolitana. Desde poco después de las 07.00 horas, grupos de docentes han cortado vías estratégicas como la Gran Vía, la Avinguda Meridiana y las Rondas, además de varias carreteras catalanas.

Así se ha desarrollado la huelga de profesores en Barcelona a primera hora

Las protestas, además de afectar a las vías mencionadas, también se han producido en la C-32 en Mataró, la N-II en Vilamalla (Girona), la C-17 y la C-25 en Gurb, la C-55 en Manresa y la C-37 en Valls.

En muchos de estos puntos, los manifestantes han irrumpido en la calzada con pancartas y silbatos, generando momentos de tensión con los Mossos d'Esquadra enviados para controlar la situación.

Uno de los cortes más críticos se ha producido en la Ronda Litoral a la altura de la Vila Olímpica, obligando a desviar el tráfico en plena hora punta y causando atascos kilómetros. También se han registrado bloqueos en la Ronda de Dalt, junto a la plaza Cerdà y en la zona de Can Dragò.

Las primeras estimaciones hablan de unas retenciones que han afectado a miles de conductores y a autobuses que prestan servicio alternativo a los usuarios de Rodalies que se han visto afectados desde finales de enero por cortes en la red.

Una huelga, impulsada por sindicatos como USTEC-STEs (IAC), CCOO, CGT, UGT y Professors de Secundària, que reclama una mejora en las condiciones salariales (cifran en un 20% la pérdida del poder adquisitivo), reducción de ratios en las aulas, más recursos para una escuela inclusiva y menos carga burocrática.

Noticias relacionadas y más

Además de todos estos cortes de tráfico, se han convocado manifestaciones en Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, las cuatro capitales de provincia de Catalunya, y en algunos municipios de gran tamaño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Chef Ferran Adrià: 'Las mejores croquetas de jamón no se hacen con leche, sino...
  2. Cambios en la normativa de la jubilación: la Seguridad Social completa con la base mínima los periodos no cotizados
  3. Isabel Pantoja, a un paso de la cárcel: 'Estamos hablando de una pena de...
  4. Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
  5. Esta famosa dio calabazas a Mario Casas: 'Me dijo que acabásemos la noche juntos
  6. Tini vivió un incómodo momento con Rodrigo de Paul por Leo Messi: 'No supe qué responder
  7. José Portillo, agricultor: "Antes me pagaban 100 euros por hectárea, ahora 1.900"
  8. Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del martes 10 de febrero de 2026

DIRECTO | Una marea de tractores inunda Madrid

DIRECTO | Una marea de tractores inunda Madrid

La AEMET alerta sobre lo que viene: "Atención al viento, sobre todo el jueves"

La AEMET alerta sobre lo que viene: "Atención al viento, sobre todo el jueves"

La Seguridad Social lo confirma: los mayores de 45 años pueden cobrar una pensión mensual si sus padres fallecen en 2026

La Seguridad Social lo confirma: los mayores de 45 años pueden cobrar una pensión mensual si sus padres fallecen en 2026

Cuánto gana un especialista en Inteligencia Artificial en España en 2026: sueldo base, bonus y complementos

Cuánto gana un especialista en Inteligencia Artificial en España en 2026: sueldo base, bonus y complementos

Colapso total en Barcelona: docentes en huelga cortan Gran Via, Rondas y principales accesos en plena hora punta

Colapso total en Barcelona: docentes en huelga cortan Gran Via, Rondas y principales accesos en plena hora punta

Toni Santos, emprendedor de 19 años: "He pagado casi 180.000 euros de impuestos y siento que me están robando. No ha ido ni a hospitales ni a educación"

Ibai anuncia la presentación de la Velada del Año 6: Fecha, hora y por dónde verla

Ibai anuncia la presentación de la Velada del Año 6: Fecha, hora y por dónde verla

Feijóo: "Al que debe controlar las redes es a su ministro de Transportes y no al resto de los adultos españoles"

Feijóo: "Al que debe controlar las redes es a su ministro de Transportes y no al resto de los adultos españoles"