Colapso total en Barcelona: docentes en huelga cortan Gran Via, Rondas y principales accesos en plena hora punta

La huelga convocada por los principales sindicatos educativos ha provocado este miércoles un colapso circulatorio sin precedentes en Barcelona y su área metropolitana. Desde poco después de las 07.00 horas, grupos de docentes han cortado vías estratégicas como la Gran Vía, la Avinguda Meridiana y las Rondas, además de varias carreteras catalanas.

Así se ha desarrollado la huelga de profesores en Barcelona a primera hora

Las protestas, además de afectar a las vías mencionadas, también se han producido en la C-32 en Mataró, la N-II en Vilamalla (Girona), la C-17 y la C-25 en Gurb, la C-55 en Manresa y la C-37 en Valls.

En muchos de estos puntos, los manifestantes han irrumpido en la calzada con pancartas y silbatos, generando momentos de tensión con los Mossos d'Esquadra enviados para controlar la situación.

Uno de los cortes más críticos se ha producido en la Ronda Litoral a la altura de la Vila Olímpica, obligando a desviar el tráfico en plena hora punta y causando atascos kilómetros. También se han registrado bloqueos en la Ronda de Dalt, junto a la plaza Cerdà y en la zona de Can Dragò.

Las primeras estimaciones hablan de unas retenciones que han afectado a miles de conductores y a autobuses que prestan servicio alternativo a los usuarios de Rodalies que se han visto afectados desde finales de enero por cortes en la red.

Una huelga, impulsada por sindicatos como USTEC-STEs (IAC), CCOO, CGT, UGT y Professors de Secundària, que reclama una mejora en las condiciones salariales (cifran en un 20% la pérdida del poder adquisitivo), reducción de ratios en las aulas, más recursos para una escuela inclusiva y menos carga burocrática.

Además de todos estos cortes de tráfico, se han convocado manifestaciones en Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, las cuatro capitales de provincia de Catalunya, y en algunos municipios de gran tamaño.