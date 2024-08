Una colaboradora de 'TardeAR' se sincera y explica cómo es trabajar con Ana Rosa

La colaboradora de Telecinco, Leticia Requejo, ha ofrecido una entrevista el medio 'Outdoor'. La comunicadora ha expresado al citado portal como marcha su nueva etapa profesional en Mediaset. Requejo dejó su posición en las mañanas de la parrilla televisiva para pasar a las tardes, donde acompaña a Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'.

Al explicar como fueron sus inicios en televisión, ha indicado que "fueron unos meses complicados, reconozco que me costó adaptarme a la tele, me parecía muy distinto a la calle. Me costó mucho que me gustase ponerme frente a la cámara", empezaba diciendo.

No ha sorprendido al describir con buenas palabras a su superior, refiriéndose a trabajar con la presentadora como un honor: "Kike Quintana me dice pelota. No lo soy, lo que pasa es que estoy muy agradecida, para mí siempre ha sido un referente, he crecido en mi casa viéndola".

Por otro lado, ha revelado cómo le llegó su primera oportunidad en la pequeña pantalla. "Yo estaba en Chicago. Estaba con mi hermana, embarazadísima de su primer hijo, y con mi cuñado. Me escribe Adriana Dorronsoro, presentadora de 'Vamos a ver'. Ambas somos amigas de nuestra época, de cuando pateábamos la calle como reporteras".

"De repente, verme sentada al lado de ella, o ver que me da paso con ese cariño y ese respeto hacia mi trabajo y poniéndome en mi sitio, la verdad es que es muy gratificante. Ha habido veces que he podido dar informaciones, que compañeros han puesto en duda, y Ana Rosa siempre ha creído en mí", continuaba diciendo.

Finalmente, durante la conversación, la colaboradora de 'TardeAR' ha reconocido lo que le contaba Ana Rosa: "En ese tiempo que tenemos entre vídeo y vídeo yo le cuento mi vida. Me dice: 'Céntrate un poco, tienes 34 años...' Ella ya me conoce. Son ya seis años y sabe que una de las cosas que me caracteriza, para lo bueno y para lo malo, es la intensidad", terminaba diciendo.