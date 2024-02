Una colaboradora de 'TardeAR' amenaza con dejar el programa

'TardeAR' ha arrancado como un martes más con la última hora en torno a lo que ha sucedido con el caso de Antonio Tejado. Pero hoy, martes y 13, es un día muy señalado por las personas supersticiosas por la mala fama que tiene este día.

En lo referente a este tema, 'TardeAR' ha querido saber si sus colaboradores Xavier Sardá, Cristina Tárrega o Vicky Martín Berrocal eran de los que creen que este día está gafado o tan solo son supersticiones sin fundamento.

Ana Rosa Quintana preguntaba a sus colaboradores "¿Os habéis notado hoy un poco raros?". A lo que Vicky respondía "Yo no quiero ni pensarlo". Es entonces cuando Ana Rosa se dirige a Ana Brito diciéndole que la notaba rara.

"Han pasado cosas", aseguraba Ana Brito mientras se la podía ver con los pelos despeinados, como si hubiera metido las manos en un enchufe. Ana Rosa, al ver esta imagen le cuestionaba: "¿No te has levantado hoy de la cama?".

Ana Brito respondía de manera irónica: "Han pasado cosas, no quiero dar detalles pero han pasado cosas aquí y me estoy planteando seriamente si volver aquí a 'TardeAR' porque esto no es casualidad".

Ana Rosa Quintana concluía diciendo: "Ya saben ustedes que hoy es martes y 13 y hemos querido averiguar si nuestros compañeros son supersticiosos o no y lo hemos hecho gracias a Ana Brito que se ha actuado como gancho de una cámara oculta y vean como ha terminado".