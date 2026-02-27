Un colaborador de 'El Chiringuito', a un paso de La Velada del Año: "¿Cómo que no vas a boxear?"

Empieza la cuenta atrás para la Velada del Año, organizada por Ibai Llanos. La sexta edición ya está en marcha y el youtuber desveló que serán 10 combates, nueve de uno contra uno y uno de dos contra dos, lo que habrá un total de 22 participantes. Además, reveló que habrá una pelea que no será entre creadores de contenido, una decisión que ha levantado todo tipo de especulaciones.

Después de una emisión de 'El Chiringuito' en Twitch, se está rumoreando que Edu Aguirre podría participar en la Velada del Año 6. Toda la rumorología empezó gracias al periodista Gonzalo de Martorell, quien la pifió en directo diciendo: "Mañana toca entrenar al máximo. ¿Cuándo quieres entrenar conmigo, Edu? Porque claro, nunca quieres entrenar conmigo, siempre me vas dando largas, y los dos boxeamos...".

La cara de el tertuliano de 'El Chiringuito' fue todo un poema: "Yo no boxeo". Una declaración que no pasó desapercibida para de Martorell que expresó: "¿Cómo que no vas a boxear?". Aguirre erre que erre dijo: "Yo no boxeo".

En ese instante de la retransmisión, el amigo de Cristiano Ronaldo confesó que llegó a boxear, pero solo una vez y fue "hace unos cuatro meses". Entre risas, de Martorell sentenció: "Entonces olvídate de que lo tuyo son más las pesas y salir a correr...".

¿Quién sería el oponente de Edu Aguirre?

Este 'malentendido' está dando mucho de qué hablar, ya que aseguran que podría ser uno de los peleadores de la Velada del Año 6. Además, su rival sería Gastón Edul, conocido por su mítica entrevista a Messi contra Países Bajos, donde dijo:"¿Qué miras, bobo?".

Gestón Edul, periodista argentino / Archivo

El pasado mes de noviembre de 2025, el presidente de Porcinos viajó a Argentina para grabar contenido y coincidió con Davo, La Cobra y más creadores de contenido.

Hubo un día que quedó con Gastón Edul e Ibai manifestó en directo que había un periodista español que quería tener un combate contra él. Al instante, el periodista argentino aceptó la propuesta sin saber quién era.

Por estas razones, todo apunta a que el tertuliano de 'El Chiringuito' y el periodista argentino se enfrentarán en el ring durante la Velada del Año 6. Aunque aún no es oficial, el próximo lunes 9 de marzo se confirmarán todos los participantes del evento en el Teatro Victoria de Barcelona, momento en el que se sabrá si esta información es cierta o si simplemente se trata de un rumor.