Un colaborador de 'El Chiringuito', bajo la máscara de Bocata de Calamares en 'Mask Singer': "¡Nos ha engañado a todos!"

'Mask Singer: Adivina quién canta' es una de las apuestas estrella de las noches de Antena 3. El programa reúne a famosos que cantan ocultos bajo espectaculares máscaras y, a partir de sus actuaciones y de las pistas que van revelando, los investigadores deben adivinar quién se esconde tras cada disfraz.

Actualmente se está emitiendo la quinta temporada del formato, presentada por Arturo Valls. El equipo de detectives que intentan descubrir la identidad de los concursantes está formado por Ana Milán, Boris Izaguirre, Juan y Medio y Ruth Lorenzo.

El pasado miércoles se reveló la identidad de Bocata de Calamares. Bajo la máscara se encontraba el periodista deportivo y colaborador de 'El Chiringuito', Tomás Roncero, y los investigadores alucinaron. "¡Nos ha engañado a todos!", comentó Ruth.

Pistas de Bocata de Calamares

"Me encanta ser el centro de todas las celebraciones. Ni un buen bocata de jamón ni de entresijos, me hacen competencia"

Ni un buen bocata de jamón ni de entresijos, me hacen competencia" Bocata de calamares ha vivido su pesadilla más terrible: Perder los calamares y la mayonesa frente a su enemigo, el Don Pepito de ternera. Por suerte, la máscara ha despertado a tiempo

Por suerte, la máscara ha despertado a tiempo Entre bailes, Bocata de calamares celebraba que todo había sido un sueño y ha confesado que "además de sabor, tiene mucho ritmo"

"Si Elvis tenía su pelvis, yo tengo mi rebozado"

Dio sus pistas desde la Plaza Mayor de Madrid, dejando claro que muchos le consideran el auténtico rey de la capital

dejando claro que muchos le consideran el auténtico rey de la capital Como toda superestrella, admitió que también tiene sus propios haters y lanzó una queja sobre la falta de empatía: "Uno ya no puede ser sensible"

En el programa anterior, Roncero interpretó 'El último día de nuestras vidas', despistando a los investigadores. Boris Izaguirre pensó que se trataba de José Luis Martínez-Almeida, mientras que Ruth Lorenzo y Juan y Medio apostaron por David Bustamante, y Ana Milán señaló a Pablo Alborán.

Sin embargo, en la gala del miércoles, Bocata de Calamares interpretó 'Princesas', y aunque algunos seguían apostando por Bustamante, también se barajaron nombres como Juan del Val o Iker Casillas.

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Tras conocer que el periodista se escondía bajo la máscara, explicó que se entregó al máximo pese a sus limitaciones sobre el escenario: "Yo era muy mal bailarín, antiarrítmico total, pero muy atrevido. Me gusta siempre dejarme llevar por las emociones".