El coeficiente intelectual de la humanidad desciende alarmantemente

Seguro que muchos habréis pensado en incontables ocasiones que las personas en la actualidad son más "tontas" que hace años. Principalmente debido a las muchas facilidades que tenemos gracias a la tecnología cuando hace décadas los humanos tenían que buscarse la vida por sí mismos sin tantas ayudas.

Y, efectivamente, el coeficiente intelectual está bajando. Así se ha demostrado en un reciente estudio científico.

Esto es al revés que en los años 70 cuando otro estudio demostró que cada década el coeficiente intelectual promedio de la humanidad se incrementaba. Esto se debía a mejoras en los sistemas educativos, los entornos culturales e incluso la propia alimentación. Pero algo ha cambiado y esta cifra va bajando.

Un estudio clave realizado en Noruega por el Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch y que ha sido publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences demuestra que el promedio de coeficiente intelectual en noruegos nacidos tras 1975 era más bajo de lo habitual.

Desde entonces, se ha estimado que hay una caída de siete puntos de CI por generación, lo que es ciertamente alarmante para la comunidad científica.

Causas del descenso intelectual

En Estados Unidos también se llevó a cabo otro estudio donde participaron casi medio millón de personas que reflejaba que las capacidades cognitivas también se han visto disminuidas. Pero ¿qué es lo que está provocando esto?

Las principales teorías apuntan a los cambios en los sistemas educativos, que incluyen modificaciones en la calidad de la enseñanza, las nuevas metodologías de evaluación y la disminución del pensamiento crítico en favor de la memorización mecánica.

A esto se le suma lo comentado al principio del artículo: la tecnología, que nos da numerosas ayudas para que, al final, pensemos menos y todo nos sea más fácil.