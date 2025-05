Cocituber no se corta con este restaurante madrileño: "En España, te estafan"

Todo amante de la gastronomía, la restauración y la alimentación muy probablemente conozca a Cocituber. Se trata de uno de los creadores de contenido más conocidos de nuestro país dentro de dicha industria.

Y también es un crítico muy famoso que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir qué es lo opina de cualquier lugar en el que haya comido, tenga una opinión positiva o extremadamente negativa.

El creador de contenido se presentó en un restaurante madrileño llamado "España Cañí", ubicado en la plaza Jacinto Benavente, muy cerca de la Puerta del Sol.

El propio crítico pensó que el lugar tenía bastante buena pinta dada su decoración y la ubicación en la que se encontraba. Pero si veis el vídeo, os daréis cuenta que la decepción le vino más pronto que tarde.

Cuando prueba las patatas bravas, deja claro lo que opina de ellas: “No están fritas, están cocidas, y la salsa no es ni brava, es una salsa ranchera de bote que pica".

"Seguramente sean las peores patatas bravas que me he comido en mi vida", admite el creador de contenido. Luego, pasa a unas croquetas que, supuestamente son caseras: “Dicen que son caseras, pero están muy frías por dentro. Croquetas incomibles, no son caseras ni de coña”.

Pero la cosa va casi a peor cuando prueba la paella, que tardaron muy poco en llevársela. “Desde que la pedí hasta ahora, unos cinco minutos. Imagino que la habrán calentado en el microondas. Es totalmente horrorosa", dice tajante.

"No podemos tratar así a los extranjeros en España, de verdad. Me enfadan estas cosas un montón, más de la cuenta. Cuidado, En España te estafan“, concluye Cocituber.