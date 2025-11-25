Famosos
El cocinero José Andrés en 'El Hormiguero': las lecciones de vida del chef que cambia el mundo
El cocinero español se sienta con Pablo Motos para hablar acerca de sus proyectos
Este martes 25 de noviembre, 'El Hormiguero' recibe a uno de los cocineros más reconocidos y admirados del mundo: José Andrés.
El chef español, además de ser una figura clave en la gastronomía internacional, es muy querido por su compromiso humanitario a través de World Central Kitchen, la organización que fundó para alimentar a personas afectadas por desastres naturales y conflictos en todo el planeta.
Durante su visita al programa, José Andrés hablará especialmente acerca de su último libro, 'Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos'. Una publicación en la que comparte lecciones de vida conmovedoras y consejos que van más allá de la cocina.
En su libro, José Andrés combina muchas historias personales, anécdotas profesionales y reflexiones acerca de la solidaridad en el mundo, la creatividad en tiempos complicados y la resilencia.
Y es que el cocinero no es solo admirado por su talento frente a los fogones: también por su capacidad para transformar su pasión en acción social: desde huracanes en Puerto Rico hasta crisis humanitarias en Ucrania o Gaza, World Central Kitchen ha llevado comida caliente y apoyo a cientos de miles de personas.
En su entrevista en 'El Hormiguero', se espera que José Andrés explique una vez más cómo la cocina puede terminar convirtiéndose en un vehículo para el cambio, y cómo pequeños gestos pueden tener un gran impacto en comunidades afectadas por la adversidad.
Además, el chef compartirá experiencias personales que ha ido viviendo a lo largo de los últimos años y consejos inspiradores sobre el liderazgo, la creatividad y la importancia de que todos actuemos con empatía en un mundo cada vez más complejo y hostil.
Quien conoce a José Andrés sabe que el cocinero es una persona inspiradora para muchos, a la que no le falta cierto sentido del humor y que ofrece a su público mucho más que recetas: una mirada hacia el mundo de la que todos tendríamos que ir tomando nota.
