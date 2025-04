Un cocinero chino destapa cuál es el cliente más y menos rentable en un buffet

A muchos ciudadanos españoles les vuelve loco ir a comer a un buffet, ya que es un servicio que les permite disfrutar de una amplia variedad de platos, los cuales pueden servirse por sí mismos. Además, lo hacen a un precio fijo, lo que les proporciona la tranquilidad de saber cuánto van a pagar sin sorpresas.

No obstante, siempre queda la duda de si los establecimientos que preparan estos grandes buffets son realmente rentables a nivel económico, debido a que se puede comer en abundancia por un precio que podría no estar ajustado.

Ahora, el cocinero Jiale Pan ha revelado en el podcast 'Un chino y medio' cuáles son las personas más y menos rentables en un buffet. Desde un principio de la entrevista, el chef dejó claro que "los más rentables podemos decir que son españoles y los que vienen en familia".

El cocinero chino, que está especializado en comida oriental, reveló que los platos más típicos y sencillos son los más económicos: "Los que salen más rentables, evidentemente, son los que comen arroz frito, papas fritas, fideos...".

Por otro lado, Jiale Pan reconoció que "el top 1 del no rentable son los chinos", debido a que comen más variedad de alimentos. Aunque, no dudan en elegir los más caros: "Si te ven con gambones, es exagerado, se cogen la bandeja entera y te dicen 'házmelo'".

"Ponle que cuesta veinte euros comer. Con que coja una bandeja de bogavante, esos veinte euros incluso perdéis", manifestó en el podcast 'Un chino y medio'. Aparte, explicó que no es nada raro ver a alguien pedir una bandeja entera de gambón.

Sin embargo, señaló que la mentalidad de muchas de las personas que acuden a los buffets es la de no tener la sensación de tirar el dinero: "Hay gente que tiene una mentalidad: no tengo que salir perdiendo. Tengo que salir ganando y comiendo el dinero que he pagado".

Para zanjar el tema, el cocinero chino confesó que cuando pasan estas situaciones solo puedes morderte la lengua: "Como es tu tipo de negocio, no le puedes decir nada".