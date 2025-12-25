Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

Nandu Jubany revela cómo se preparan los mejores canelones: "Es un mito"

El cocinero desveló a los micrófonos de RAC 1 todos los trucos para disfrutar de este plato tradicional en el día de Sant Esteve

Nandu Jubany, sobre los canelones

Nandu Jubany, sobre los canelones / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Mañana es un día muy celebrado en Catalunya: Sant Esteve. Una tradición que junta de nuevo a las familias para comer canelones. Se prepara esta comida porque, en principio, se realiza aprovechando las sobras de la típica escudella y la carne de ave servidas en Nochebuena y Navidad. Aunque, muchos catalanes optan por elaborarlos días previos o comprarlos en un supermercado.

Uno de los mejores maestros de la cocina catalana, Nandu Jubany, desveló su secreto para hacer los mejores canelones para el día de Sant Esteve y otras reuniones, ya que es un plato que resulta ideal cuando se reciben invitados en casa.

El cocinero explicó a los micrófonos de RAC 1 que el secreto es elaborar los canelones "con amor y cocinar para las personas a quien amas”. Además, quiso remarcar que hacer el relleno con el pollo que ha sobrado de la comida de Navidad "es un mito, ya que se tiene que hacer con un buen pollo de payés".

“También se tiene que poner tocino, un buen tomate, cebolla de Figueres, ajos, un rayo de vino rancio y coñac, tomillo... El pollo se tiene que asar muy bien. Los canelones se tienen que hacer como si fuera el día más importante de tu vida”, comentó.

Por otro lado, el cocinero compartió un vídeo en Instagram para todos sus seguidores: “Me gustaría que la copiarais y os la hicierais vuestra. Ha sido imposible de resumir. ¿Queréis una segunda parte? Que no se pierda la estima que yo le tengo. Buenas fiestas, familia”.

