Consumo
Los coches chinos se abren paso en España: Ya acumulan 1 de cada 10 nuevas ventas
Poco a poco, China se va abriendo un hueco en el mercado automovilístico español
China busca tener una opción puntera en prácticamente todos los mercados, y el del automóvil no es una excepción. De hecho, en España cada vez hay una mayor aceptación de los vehículos manufacturados por los chinos.
Los coches chinos, una alternativa real en España
Acorde a datos recientes, en 2025 los coches chinos representaron más del 10% de las ventas que se dieron en España. Esto quiere decir que de cada 10 coches que se vendían en nuestro país, uno remitía a un fabricante de China.
Fueron hasta 27 marcas de coches chinos las que se mantuvieron activas en España durante los pasados 12 meses. Específicamente, dichas marcas fueron las responsables del 10.2% de todas las matriculaciones que tuvieron lugar.
Lo cierto es que el crecimiento del coche chino en España ha sido tal que incluso ha sido capaz de competir con éxitos históricos como el Renault Clio o el Dacia Sandero. Se destaca sobre todo el rendimiento del modelo ZS de la compañía MG en este sentido.
Es importante resaltar que los fabricantes chinos no solo se han revelado como una nueva opción para los conductores de España. De hecho, hay muchas señales de que fábricas nacionales han empezado a apostar por invertir en estas marcas.
Un claro ejemplo de esto son los coches Ebro, fabricados en la antigua planta de Nissan de Barcelona y propiedad del grupo Chery. Es decir, se está forjando un mercado chino-español que está dando resultados positivos.
Todos estos números confirman a España como una de las principales vías de acceso de los coches chinos para su despliegue en Europa. Consecuentemente, hay altas expectativas de que todavía más modelos y compañías se abran paso en el presente 2026.
- Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
- Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
- El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça
- Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta
- Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias
- El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
- Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026
- Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: 'Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando