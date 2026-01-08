Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dakar etapa 5Quique SetiénReal Madrid - Atlético horarioReal Madrid - Atlético oncesFinal Supercopa de EspañaBardghjiBarcelona - AthleticCopa ÁfricaJoan GarciaTrae YoungDinero SupercopaMercado de Fichajes hoySorteo Copa del ReyCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyCopa de la ReinaRival Barça CopaRival Madrid CopaBrahimCuadro Copa ÁfricaSara CarboneroHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

Consumo

Los coches chinos se abren paso en España: Ya acumulan 1 de cada 10 nuevas ventas

Poco a poco, China se va abriendo un hueco en el mercado automovilístico español

El gigante chino BYD estudia abrir una fábrica de coches eléctricos en Catalunya

El gigante chino BYD estudia abrir una fábrica de coches eléctricos en Catalunya

Cristian Miguel Villa

China busca tener una opción puntera en prácticamente todos los mercados, y el del automóvil no es una excepción. De hecho, en España cada vez hay una mayor aceptación de los vehículos manufacturados por los chinos.

Los coches chinos, una alternativa real en España

Acorde a datos recientes, en 2025 los coches chinos representaron más del 10% de las ventas que se dieron en España. Esto quiere decir que de cada 10 coches que se vendían en nuestro país, uno remitía a un fabricante de China.

Fueron hasta 27 marcas de coches chinos las que se mantuvieron activas en España durante los pasados 12 meses. Específicamente, dichas marcas fueron las responsables del 10.2% de todas las matriculaciones que tuvieron lugar.

BYD arrebata a Tesla el liderazgo mundial de ventas de coches eléctricos

BYD arrebata a Tesla el liderazgo mundial de ventas de coches eléctricos / ·

Lo cierto es que el crecimiento del coche chino en España ha sido tal que incluso ha sido capaz de competir con éxitos históricos como el Renault Clio o el Dacia Sandero. Se destaca sobre todo el rendimiento del modelo ZS de la compañía MG en este sentido.

Es importante resaltar que los fabricantes chinos no solo se han revelado como una nueva opción para los conductores de España. De hecho, hay muchas señales de que fábricas nacionales han empezado a apostar por invertir en estas marcas.

Ebro seguirá unido a la RFEF y será el coche oficial de la Supercopa de España

Ebro seguirá unido a la RFEF y es el coche oficial de la Supercopa de España / ·

Un claro ejemplo de esto son los coches Ebro, fabricados en la antigua planta de Nissan de Barcelona y propiedad del grupo Chery. Es decir, se está forjando un mercado chino-español que está dando resultados positivos.

Noticias relacionadas y más

Todos estos números confirman a España como una de las principales vías de acceso de los coches chinos para su despliegue en Europa. Consecuentemente, hay altas expectativas de que todavía más modelos y compañías se abran paso en el presente 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
  2. Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
  3. El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça
  4. Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta
  5. Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias
  6. El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
  7. Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026
  8. Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: 'Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando

La reacción de Alice Campello a la presunta amante de Álvaro Morata en Italia: "Puedo afirmarlo con absoluta certeza"

La reacción de Alice Campello a la presunta amante de Álvaro Morata en Italia: "Puedo afirmarlo con absoluta certeza"

Los coches chinos se abren paso en España: Ya acumulan 1 de cada 10 nuevas ventas

Los coches chinos se abren paso en España: Ya acumulan 1 de cada 10 nuevas ventas

Gonzalo Bernardos, experto economista, sobre el problema de la vivienda: "La clave es el AVE"

Gonzalo Bernardos, experto economista, sobre el problema de la vivienda: "La clave es el AVE"

Revisa tu cartera: esta moneda de 2 euros puede costar hasta 1.500 euros

Revisa tu cartera: esta moneda de 2 euros puede costar hasta 1.500 euros

Casi 2 millones de euros: Así es la nueva mansión de Roberto Leal en una de las zonas más caras de España

Casi 2 millones de euros: Así es la nueva mansión de Roberto Leal en una de las zonas más caras de España

El empresario Ricardo Gil lo tiene claro: El problema de la hostelería son los sueldos bajos y los horarios abusivos

El empresario Ricardo Gil lo tiene claro: El problema de la hostelería son los sueldos bajos y los horarios abusivos

Una mujer vende su piso para vivir de alquiler y reabre el debate sobre la vivienda

Una mujer vende su piso para vivir de alquiler y reabre el debate sobre la vivienda

Clínica Corachan realiza la primera cirugía robótica cardíaca en la sanidad privada de España

Clínica Corachan realiza la primera cirugía robótica cardíaca en la sanidad privada de España