Los coches chinos se abren paso en España: Ya acumulan 1 de cada 10 nuevas ventas

China busca tener una opción puntera en prácticamente todos los mercados, y el del automóvil no es una excepción. De hecho, en España cada vez hay una mayor aceptación de los vehículos manufacturados por los chinos.

Los coches chinos, una alternativa real en España

Acorde a datos recientes, en 2025 los coches chinos representaron más del 10% de las ventas que se dieron en España. Esto quiere decir que de cada 10 coches que se vendían en nuestro país, uno remitía a un fabricante de China.

Fueron hasta 27 marcas de coches chinos las que se mantuvieron activas en España durante los pasados 12 meses. Específicamente, dichas marcas fueron las responsables del 10.2% de todas las matriculaciones que tuvieron lugar.

BYD arrebata a Tesla el liderazgo mundial de ventas de coches eléctricos / ·

Lo cierto es que el crecimiento del coche chino en España ha sido tal que incluso ha sido capaz de competir con éxitos históricos como el Renault Clio o el Dacia Sandero. Se destaca sobre todo el rendimiento del modelo ZS de la compañía MG en este sentido.

Es importante resaltar que los fabricantes chinos no solo se han revelado como una nueva opción para los conductores de España. De hecho, hay muchas señales de que fábricas nacionales han empezado a apostar por invertir en estas marcas.

Ebro seguirá unido a la RFEF y es el coche oficial de la Supercopa de España / ·

Un claro ejemplo de esto son los coches Ebro, fabricados en la antigua planta de Nissan de Barcelona y propiedad del grupo Chery. Es decir, se está forjando un mercado chino-español que está dando resultados positivos.

Todos estos números confirman a España como una de las principales vías de acceso de los coches chinos para su despliegue en Europa. Consecuentemente, hay altas expectativas de que todavía más modelos y compañías se abran paso en el presente 2026.