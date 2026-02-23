Este es el coche que menos valor pierde: mantiene el 68% de su precio después de 3 años

Elegir coche no es únicamente una cuestión de precio de compra, también de pensar cuánto dinero perderá con el paso del tiempo, cuán de rápido bajará su valor si decidimos ponerlo a la venta en el mercado de segunda mano. Y en 2026 tenemos un claro ganador: los híbridos no enchufables son los vehículos que mejor conservan su precio.

Según el índice Ganvam-DAT, este tipo de tecnología mantiene el 68% de su valor original tras tres años y unos 60.000 kilómetros recorridos. Su precio medio en el mercado de segunda mano se sitúa en 21.350 euros, colocándolos como la opción más sólida para quienes están pensando en una futura reventa.

La diferencia frente a otras motorizaciones es más que notable:

Los vehículos de gasolina conservan el 60,2% de su valor, con un precio medio de 16.153 euros.

conservan el 60,2% de su valor, con un precio medio de 16.153 euros. Los coches diésel mantienen el 58,3%, en línea con la reducción progresiva de la oferta de modelos de combustión.

mantienen el 58,3%, en línea con la reducción progresiva de la oferta de modelos de combustión. En el caso de los híbridos enchufables , la retención es del 59,4%, aunque su precio medio es mucho más elevado: 30.734 euros.

, la retención es del 59,4%, aunque su precio medio es mucho más elevado: 30.734 euros. Los eléctricos puros son los que más deprecian su valor en los primeros años: conservan el 48% de su valor inicial con un precio medio de 21.884 euros, en parte por culpa de lo rápido que está avanzando el mercado y los agresivos descuentos comerciales.

Con esto no queremos decir que haya que comprar sí o sí un híbrido no enchufable, pero si tienes pensado ponerlo a la venta en el mercado de segunda mano de cara a unos cuantos años, es posible que sea la opción más inteligente, al menos por ahora.

El mercado de ocasión, además, cerró 2025 con un precio medio de 14.850 euros, un 3,3% más que el año anterior. Una cifra que habla del encarecimiento progresivo de los coches de segunda mano en un momento complicado a nivel económico para muchas familias.