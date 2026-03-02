Este es el coche que menos consume en 2026: solo 3,8 kilómetros cada 100 kilómetros

Vivimos en una época complicada a nivel económico para muchas familias, y cuando es momento de cambiar de coche (imaginemos que se nos ha roto), es importante pensar en el precio del vehículo y en el consumo real.

Con el precio del combustible siempre en el punto de mira, muchos conductores se hacen siempre la misma pregunta: ¿qué coche gasta menos en todo el mercado? En 2026, la respuesta está clara y no es diésel.

Los modelos que homologan el menor consumo bajo ciclo WLTP son el Toyota Aygo X Cross Hybrid y el Madza2 Hybrid, ambos con un gasto oficial de 3,8 litros cada 100 kilómetros.

Los dos comparten tecnología híbrida autorrecargable desarrollada por Toyota: un motor gasolina 1.5 de tres cilindros combinado con un propulsor eléctrico que entrega una potencia conjunta de 116 XC. Un sistema asociado a una transmisión automática e-CVT, muy eficiente sobre todo cuando conduces por la ciudad.

¿Cuánto dinero puedes ahorrar comprando uno de estos coches?

Como ya hemos comentado, el consumo medio de 3,8L/100 km permite un ahorro significativo. Si recorres unos 15.000 kilómetros anuales, esto quiere decir que estarías gastando 570 litros de gasolina. Y expertos cifran el dinero ahorrado cada año en unos 300 euros.

Ahora bien, no importa si compras uno u otro coche, porque se parecen bastante entre ellos, más allá de cuestiones de diseño y características de cada fabricante:

El Toyota Aygo X Cross Hybrid es más pequeño (3,77 metros), tiene cuatro plazas y un maletero de 231 litros. Su precio comienza en torno a 20.900 euros.

es más pequeño (3,77 metros), tiene cuatro plazas y un maletero de 231 litros. Su precio comienza en torno a 20.900 euros. El Mazda2 Hybrid es más amplio (3,94 metros), tiene cinco plazas y 286 metros de maletero, con un precio más elevado (casi 26.000 euros).

La conclusión en este caso es clara: si buscas un coche muy pequeño para conducir por ciudad, el modelo de Toyota es más interesante. En cambio, si también quieres un utilitario para viajar los fines de semana o hacer escapadas estivales, apuesta por el Mazda2 y su mayor tamaño.