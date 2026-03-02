Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el coche que menos consume en 2026: solo 3,8 kilómetros cada 100 kilómetros

Te hablamos de los coches con un menor consumo de cara a ahorrar dinero en tus desplazamientos

Este es el coche que menos consume en 2026

Este es el coche que menos consume en 2026

David Cruz

David Cruz

Vivimos en una época complicada a nivel económico para muchas familias, y cuando es momento de cambiar de coche (imaginemos que se nos ha roto), es importante pensar en el precio del vehículo y en el consumo real.

Con el precio del combustible siempre en el punto de mira, muchos conductores se hacen siempre la misma pregunta: ¿qué coche gasta menos en todo el mercado? En 2026, la respuesta está clara y no es diésel.

Los modelos que homologan el menor consumo bajo ciclo WLTP son el Toyota Aygo X Cross Hybrid y el Madza2 Hybrid, ambos con un gasto oficial de 3,8 litros cada 100 kilómetros.

Los dos comparten tecnología híbrida autorrecargable desarrollada por Toyota: un motor gasolina 1.5 de tres cilindros combinado con un propulsor eléctrico que entrega una potencia conjunta de 116 XC. Un sistema asociado a una transmisión automática e-CVT, muy eficiente sobre todo cuando conduces por la ciudad.

¿Cuánto dinero puedes ahorrar comprando uno de estos coches?

Como ya hemos comentado, el consumo medio de 3,8L/100 km permite un ahorro significativo. Si recorres unos 15.000 kilómetros anuales, esto quiere decir que estarías gastando 570 litros de gasolina. Y expertos cifran el dinero ahorrado cada año en unos 300 euros.

Ahora bien, no importa si compras uno u otro coche, porque se parecen bastante entre ellos, más allá de cuestiones de diseño y características de cada fabricante:

  • El Toyota Aygo X Cross Hybrid es más pequeño (3,77 metros), tiene cuatro plazas y un maletero de 231 litros. Su precio comienza en torno a 20.900 euros.
  • El Mazda2 Hybrid es más amplio (3,94 metros), tiene cinco plazas y 286 metros de maletero, con un precio más elevado (casi 26.000 euros).

La conclusión en este caso es clara: si buscas un coche muy pequeño para conducir por ciudad, el modelo de Toyota es más interesante. En cambio, si también quieres un utilitario para viajar los fines de semana o hacer escapadas estivales, apuesta por el Mazda2 y su mayor tamaño.

TEMAS

