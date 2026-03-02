SOCIEDAD
Este es el coche que menos consume en 2026: solo 3,8 kilómetros cada 100 kilómetros
Te hablamos de los coches con un menor consumo de cara a ahorrar dinero en tus desplazamientos
Vivimos en una época complicada a nivel económico para muchas familias, y cuando es momento de cambiar de coche (imaginemos que se nos ha roto), es importante pensar en el precio del vehículo y en el consumo real.
Con el precio del combustible siempre en el punto de mira, muchos conductores se hacen siempre la misma pregunta: ¿qué coche gasta menos en todo el mercado? En 2026, la respuesta está clara y no es diésel.
Los modelos que homologan el menor consumo bajo ciclo WLTP son el Toyota Aygo X Cross Hybrid y el Madza2 Hybrid, ambos con un gasto oficial de 3,8 litros cada 100 kilómetros.
Los dos comparten tecnología híbrida autorrecargable desarrollada por Toyota: un motor gasolina 1.5 de tres cilindros combinado con un propulsor eléctrico que entrega una potencia conjunta de 116 XC. Un sistema asociado a una transmisión automática e-CVT, muy eficiente sobre todo cuando conduces por la ciudad.
¿Cuánto dinero puedes ahorrar comprando uno de estos coches?
Como ya hemos comentado, el consumo medio de 3,8L/100 km permite un ahorro significativo. Si recorres unos 15.000 kilómetros anuales, esto quiere decir que estarías gastando 570 litros de gasolina. Y expertos cifran el dinero ahorrado cada año en unos 300 euros.
Ahora bien, no importa si compras uno u otro coche, porque se parecen bastante entre ellos, más allá de cuestiones de diseño y características de cada fabricante:
- El Toyota Aygo X Cross Hybrid es más pequeño (3,77 metros), tiene cuatro plazas y un maletero de 231 litros. Su precio comienza en torno a 20.900 euros.
- El Mazda2 Hybrid es más amplio (3,94 metros), tiene cinco plazas y 286 metros de maletero, con un precio más elevado (casi 26.000 euros).
La conclusión en este caso es clara: si buscas un coche muy pequeño para conducir por ciudad, el modelo de Toyota es más interesante. En cambio, si también quieres un utilitario para viajar los fines de semana o hacer escapadas estivales, apuesta por el Mazda2 y su mayor tamaño.
- Un español que vive en Suiza destapa la realidad de los gastos: "Es lo más caro"
- Buenas noticias para las familias con hijos: el Gobierno da el' OK' a una ayuda de 2.400 euros
- Antonio Adán, exportero de Real Madrid y Atlético, relata su huida de Teherán: 'Fui a cenar a casa de Munir y nos despedimos asegurando que iríamos al aeropuerto
- Alba Flores, ganadora de un Goya, sobre su cambio a la comida vegetariana: 'No fue tan difícil
- Jorge Rey revela la noticia menos esperada para la Semana Santa: 'Vuelven las lluvias y el frío polar
- Fernando Torres: "Sé de dónde vengo, soy de un barrio obrero"
- Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: 'Tengo el hueso al aire
- Premios Goya 2026: Estos han sido todos los ganadores de la gala