El 'coche chicle' está en el punto de mira: La DGT multa con 200 euros y 4 puntos a los conductores impertinentes

Todo conductor se ha encontrado en algún viaje con el típico coche que se pega sin razón pese a que quizás ya se esté circulando por el carril de adelantamiento y a la velocidad máxima permitida, un tipo de comportamiento en la carretera está en el punto de mira con consecuencias de hasta 200 euros y 4 puntos del carné.

El recordatorio llegó durante el 13 de enero, Día Mundial del Chicle, cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) avisó de que estas actitudes están penadas por la legislación vial y alertar a todos aquellos conductores 'pesados' que dejen el acelerador en determinadas situaciones.

Un conductor se pone nervioso al no poder adelantar al coche que tiene delante. / ·

Aunque aprovecharon el día para hacer el comentario con toques de humor, no se trata de ninguna broma y está considerado una infracción grave, ya que puede producir hasta 3.500 accidentes de tráfico cada año, según indica la Guardia Civil.

"Día Mundial del Chicle. Dedicado a los que se pegan... pero demasiado. El chicle puede pegarse… tú no. En carretera, mantener distancia no es una manía: es lo que te da tiempo para frenar, reaccionar y evitar sustos. Respeta ese espacio. Tu seguridad no está para estirarla como un chicle", apuntaba el mensaje de la autoridad del tráfico.

De hecho, en España existe el meme que ejemplifica esta práctica, 'el tonto del BMW', que incluso ha aparecido en programas de éxito en la televisión como 'La Revuelta' y que concentra en los conductores de esta marca una práctica que realmente no es exclusiva de estos.

Este tipo de conducción infringe uno de los principios más importantes en la carretera, el de mantener la distancia de seguridad. Se trata de una práctica clave para evitar accidentes, ya que permite contar con el tiempo de reacción necesario para responder ante cualquier problema que surja durante la conducción.

De hecho, esta es una de las principales causas de muchos accidentes en autovías y vías urbanas, algo que provoca colisiones y heridos de diferente gravedad en función de la velocidad a la que se circulase, llegando incluso a ser mortal en algunos casos.

Para curarse en salud, la DGT implementa desde el pasado mes de julio radares que miden la distancia de seguridad entre vehículos en autopistas y autovías. El objetivo es cazar a aquellos impertinentes que no respetan la norma de dejar unos dos segundos de diferencia entre vehículos en condiciones climáticas normales, ya que en caso de mala visibilidad esta distancia debe ser superior o en situaciones dentro de túneles o carreteras de un solo carril por sentido, donde puede ampliarse hasta los cuatro segundos de margen.