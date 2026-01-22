Así es el coche de casi 100.000 euros que Raphinha le ha regalado a su esposa, Taia Belloli: "Ahora entiendo por qué se iba sin responder"

Raphinha sabe como meter goles tanto dentro, como fuera del terreno de juego. Sobre el césped se ha convertido en uno de los futbolistas intocables para Hansi Flick en una temporada de consagración que confirma el talento que ya mostró durante la primera temporada con el técnico alemán a las órdenes del banquillo azulgrana.

Ahora, ha demostrado que también sabe cómo hacer feliz a su esposa, la 'influencer' brasileña Natalia 'Taia' Belloli, que ha publicado el momento de recibir el regalo en sus redes sociales: "Ahora entiendo por qué se iba sin responder", revela en la descripción del carrusel en el que muestra el todoterreno Range Rover deportivo con el que el '11' le ha sorprendido.

Raphinha, en una imagen del partido en Praga / Dani Barbeito

"Me llamó para que bajara al garaje y cuando llegué era un coche", remata Belloli, madre de Gael y mano derecha del futbolista en sus peores momentos previos a su explosión que empezó a vislumbrarse a finales de 2024.

En el primer vídeo la joven destapa el vehículo, cubierto con una lona para ocultarlo y mantener la sorpresa: "¿Qué es esto...? Dios mío" comenta Taia a su marido, que graba su reacción desde su propio móvil. En el resto de documentos se ve a la pareja dentro del auto, con el futbolista vistiendo una bata de estar por casa de Harry Potter, mientras que su pareja llama a Gael para que vaya a ver el regalo.

Es el segundo vehículo que entra en la familia en los últimos meses, ya que el pasado diciembre fue ella quien le regaló una espectacular autocaravana por el cumpleaños de la estrella brasileña: "¿Seguro que podré conducir esto?", se preguntaba y añadía que solo podría igualar un regalo así con un Ferrari.

Raphinha y Taia se conocieron en 2013, aunque su historia de amor no empezó hasta 2021 y se confirmó en matrimonio en 2022, mientras que su hijo nació en 2023, ya en Barcelona.

Un Range Rover Sport en carretera. / ·

Finalmente, sin embargo, ha sido un Range Rover Sport el modelo elegido, un coche potente cuyo valor asciende hasta casi los 100.000 euros en su versión más económica.Existen versiones entre los 249 y los 635 caballos, que permiten ir de 0 a 100 kilómetros por hora, entre ocho y cuatro segundos, aunque hay donde escoger ya que la marca cuenta con 23 modelos distintos de la misma gama.

Raphinha parece que ya está al 100% después de verse obligado a perderse el último partido de liga ante la Real Sociedad en San Sebastián por un golpe. Antes ya tuvo que parar durante nueve encuentros debido a una lesión en el tendón de la corva de su pierna derecha.