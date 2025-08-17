¿Y si la Coca-Cola es un invento valenciano? El origen real de la 'fórmula secreta' del éxito

La marca Coca-Cola es una de las más conocidas en todo el mundo. Su presencia en todos los continentes la convierten en prácticamente el nombre comercial más famosos y su facturación está solamente al alcance de otras grandes compañías, con más de 47.000 millones de dólares en 2024.

La marca de refrescos, además, se ha encargado de estar presente en la mente de todos gracias a unas campañas de publicidad que destacan por su originalidad. Si hasta le cambiaron el color a Papá Noel gracias a sus anuncios: abandonó el verde original de su traje por el rojo de Coca-Cola como se le conoce en la actualidad.

Latas de Coca-Cola / ·

Lo que muchos puede que no conozcan es la historia tras la 'fórmula secreta' de esta bebida. Aunque los registros oficiales apuntan a que su creador fue el farmacéutico estadounidense John Pemberton, la realidad podría llevarnos hasta la Comunitat Valenciana como origen real del refresco más consumido del planeta.

Nos situamos a finales del siglo XIX en la población de Aielo de Malferit, un lugar que en la actualidad cuenta con algo más de 4.500 habitantes, en el interior de la provincia de Valencia, al límite de Alicante. En ese momento no existían las bebidas energéticas ni nada similar, por lo que los empresarios locales Aparici, Sanz y Ortiz, de Destilerías Ayelo, pensaron en un remedio para sanar el ánimo y calmar los nervios que se pudiera elaborar con productos del lugar.

Etiquetas del Licor de Kola-Coca. / Destilerías Ayelo

Así nació el Jarabe Superior de Nuez de Kola-Coca, un brebaje que se elaboraba a partir de las hojas de la planta de coca y del fruto de un tipo de nogal, la nuez de cola y agua, con una versión que llevaba algo de alcohol. Con un éxito que debió sorprender incluso a sus creadores, la nueva bebida valenciana estaba preparada para ser expuesta al mundo, por lo que fue presentada en numerosas ferias tanto nacionales, como internacionales, que incluso la llevaron a los Estados Unidos.

La sorpresa llegó años más tarde, cuando en 1886 el farmacéutico mencionado anteriormente, Pemberton, registró en la oficina de patentes la Coca-Cola, una bebida con unos ingredientes sospechosamente similares a los que llevaba el jarabe de los empresarios valencianos, solamente cambiaba el agua fresca de la receta original por agua carbonatada y eliminó el alcohol.

El farmacéutico estadounidense John Pemberton, fundador de Coca-Cola. / ·

Así, los tres hombres estaban convencidos que les habían copiado su fórmula a partir de ver el éxito que tenía en alguna de las presentaciones que hicieron en el país norteamericano, aunque no tenían forma de demostrarlo y Pemberton se llevó el mérito por la bebida y sus ingredientes.

La leyenda dice que años más tarde la multinacional contactó con la destilería valenciana y sellaron un acuerdo que permitiría a la empresa de Aielo de Malferit seguir usando su receta para fabricar su propia bebida, la Kola-Coca, una excepción dentro del secretismo que envolvía la 'fórmula secreta' del éxito de la Coca-Cola.

Botellas de Licor de Kola-Coca. / Destilerías Ayelo

En la actualidad, la centenaria Destilerías Ortiz sigue vendiendo el Licor de Kola-Coca, aunque nunca sabremos la veracidad de la historia. Si bien, le sirve a la empresa valenciana para promocionar su bebida: "Un gran misterio envuelve este licor desde sus orígenes. ¿Será o no será el origen de la Coca-cola?", se lee en la descripción del puesto de venta online.