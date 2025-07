Así es una Coca Cola caducada desde 2010: se ha hecho viral (y no es para menos)

Se ha hecho viral en las últimas horas y no es para menos. Imagina encontrar por casa una botella de Coca Cola que lleva caducada desde 2010... ¿qué aspecto crees que tendrá su interior? Pues lo han colgado en TikTok y el resultado es sorprendente.

La Coca Cola caducada que se ha hecho viral

Daniel Mendoza, usuario de TikTok, ha sido el encargado de subir a través de sus redes sociales este vídeo con una Coca Cola caducada como protagonista.

Utilizando guantes protectores (no es de extrañar), inspecciona la botella y muestra una de las imágenes de descomposición más impactantes vistas por los usuarios de la red social.

En el vídeo podemos observar cómo el estado del líquido interior de la botella de Coca Cola es, cuanto menos, alarmante. Es normal si tenemos en cuenta que lleva caducada desde 2010 y no había sido abierta hasta el momento. Es un estado habitual debido a la contaminación y a los hongos.

El interior de la botella presenta un color muy oscuro, turbio, muy diferente del que solemos encontrar comúnmente en las botellas sin caducar de este clásico refrigerio. Además, se observa cómo los hongos y distintos tipos de sedimentos se han adueñado de ella.

Tanto en la superficie como en el fondo percibimos estos compuestos, en lo que, evidentemente, demuestra que el líquido está totalmente descompuesto y no se puede beber. Seguramente que a nadie se le ocurriría, pero... no, no es sano beberse la Coca Cola en este estado.

El vídeo se ha vuelto viral de forma muy veloz, y ahora ya acumula millones de visualizaciones, centenas de miles de 'me gusta' y otros tantos miles de comentarios. De esto último hay de todo, desde sorpresa hasta las típicas (e ingeniosas) bromas.

Lo cierto es que las bebidas azucaradas, como Coca Cola, selladas herméticamente, suelen aguantar bastante bien el paso del tiempo aunque estén caducadas. Sin embargo, tras 15 años... es muy normal que se encuentre en este estado.