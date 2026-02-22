El cobre sube de precio e invoca la pregunta: ¿Puedo fundir mis pesetas para vender el metal?

La inflación es un fenómeno económico que se ha instaurado férreamente a lo largo de los últimos meses, lo cual ha conducido al aumento sostenido de los precios de toda clase de bienes, afectando incluso a activos como el oro y la plata.

Dado que el oro sirve como valor de refugio, es decir, es un activo que mantiene o aumenta su valor en momentos de inestabilidad económica, su precio se incrementó, generando un efecto cadena que ha involucrado a la plata y que, ahora, también ha sumado al cobre a la ecuación.

Específicamente, su valor de mercado aumentó en un 25% durante el último año, pasando a costar un máximo histórico de 13.000 dólares por tonelada en enero de 2026, o 10.975 euros.

Como resultado, muchas personas han empezado a maniobrar para encontrar maneras de aprovechar estas subidas en los precios de los metales mencionados, invocando la posibilidad de, incluso, fundir monedas que estén hechas de estos materiales para venderlas más caras que su valor de curso.

En el caso particular de las pesetas antiguas, que están compuestas de cobre por aleaciones como bronce o cuproníquel (75% de cobre y 25% de níquel), es uno de los más populares entre quienes buscan aprovechar la oportunidad, pero la ley lo prohíbe.

Siendo exactos, el artículo 386 del Código Penal de España sentencia que es ilegal fundir monedas para vender el metal, ya que es una alteración o destrucción de la moneda de curso legal.

"Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda: el que altere la moneda o fabrique moneda falsa", explica la normativa, por lo que no es una alternativa viable.