¿Cobras lo que te prometieron? Revisa estas casillas de tu nómina y asegúrate de que no te engañan

Cuando una empresa te contrata generalmente se realizan una serie de conversaciones con las que establecer múltiples aspectos de la situación contractual del nuevo empleado, pero de ahí a lo que aparezca reflejado en el contrato en ocasiones puede haber 'cambios'.

Revisa esto en tu nómina para controlar tu salario

La realidad es que no siempre se trasladan todos los aspectos acordados en conversaciones al formato papel en última instancia, y por ello es imperativo que revises dos casillas clave en tu nómina por tal de comprobar que cobras lo que debes.

La primera casilla es la que trata con tu antigüedad en el empleo. Dado que diversos complementos y mejoras salariales funcionan en base al tiempo transcurrido desde la incorporación a un puesto, hay que tener claro que la fecha de incorporación es la adecuada.

El otro apartado clave que debes revisar en tu nómina es el que remite a tu categoría de profesional o grupo de cotización. Este dato es clave ya que es el que determina aspectos como salario mínimo, prestaciones futuras y demás intereses para tu persona a corto y largo plazo.

Estas dos casillas son, en definitiva, las variables más importantes en tu nómina y las que deben reflejar la realidad de tu situación profesional. Dicho esto, no son los únicos aspectos que hay que considerar revisando el sueldo.

Por lo general, es muy recomendable comparar cada cierto tiempo nóminas por tal de idetificar si se ha producido algún cambio no pactado. Con esto evitas caer en modificaciones que ni se te han notificado ni has aceptado con anterioridad.

Similarmente, hay que tener un ojo puesto en las secciones de IRPF y Seguridad Social. Como contribuyente, debes controlar que las deducciones derivadas de estos porcentajes funcionan acorde con tus intereses y situación laboral.

Si tienes un ojo puesto en todos estos apartados cada cierto tiempo, no deberías tener ningún problema por tal de que tu nómina sea realmente la que mereces. Recuerda, tú eres el principal interesado en estar bien.