Cobrar “dos pensiones” sin dejar tu casa: así funciona la venta de la nuda propiedad

Imagina llegar a la edad de jubilación y darte cuenta de que la pensión que te queda no es suficiente para disfrutar el resto de tu vida como deseas. Ante este escenario que se encuentran muchos jubilados, gana fuerza la venta de la nuda propiedad del hogar.

La venta de nuda propiedad gana fuerza entre los jubilados

Este es el caso de Roberto, un jubilado de 65 años que ha llevado a cabo este procedimiento de la mano de empresa especializada en este tipo de operaciones. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Cómo se interpreta este movimiento?

Esencialmente, la idea detrás de este específico tipo de ventas es que el propietario de la vivienda tiene permitido residir en la misma hasta que fallezca, y después de eso la vivienda pasa a estar bajo el control de la pertinente empresa.

¿Qué ventajas ofrece esto para el jubilado? Pues que durante el resto de su tiempo de vida, percibe un sueldo mensual adicional. En este caso concreto, el propio Roberto lo describe como 'tener dos pensiones'.

Obviamente, este es un movimiento que en pocas ocasiones se lleva a cabo de manera unilateral. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo lo que es una vivienda para uno, puede convertirse en la herencia de otros. Y al tratarse de una decisión irreversible debe medirse al milímetro.

Es por ello que a la hora de gestionar una venta de nuda propiedad, por lo general se recomienda consultar todo ello con la familia del propietario. Lógicamente, si es que el propietario en cuestión cuenta con potenciales herederos.

La forma de ver esta clase de venta es que se quiere reinterpretar la vivienda como una especie de doble activo. De esta forma, incluso aquellos jubilados en una situación económica precaria pueden acabar encontrando un plus económico muy sólido.

¿Crees que la venta de la nuda propiedad es una solución real o un síntoma más del problema de fondo? La fragilidad de las pensiones y la situación de la vivienda en España siguen dejando pocas alternativas sobre la mesa.