Cobrar el paro sin dejar de trabajar ya es posible: qué necesitas y cuánto puedes ganar

Ya estamos en pleno mes de abril y este ha arrancado con una medida de lo más curioso e interesante, la cual puede beneficiar a una gran cantidad de trabajadores en España.

Para ser exactos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permite ya compatibilizar el cobro del paro con un contrato laboral por cuenta ajena. Eso sí, se tiene que cumplir una serie de condiciones establecidas por la Seguridad Social para poder acceder a esta nueva medida.

Antes de empezar con esos requisitos necesarios para optar a esta ayuda, cabe mencionar que esta incluye también un complemento económico decreciente durante un máximo de seis meses.

Ahora, para poder optar a esta medida, es totalmente imprescindible haber ganado un derecho a prestación contributiva de al menos un año y haber cobrado el paro durante nueve meses de forma consecutiva. Así que, si no se cumplen estos requisitos, tocará esperar a poder cumplir con los plazos indicados.

Otro de los requisitos establecidos por el SEPE y la Seguridad Social es que el salario bruto mensual no supere los 2.225 euros (el 375% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples). Por otro lado, la empresa que contrate al empleado no puede encontrarse en un expediente de regulación de empleo ni haber contratado a la misma persona en los últimos doce meses.

¿Cómo se solicita esta nueva prestación del SEPE?

Esta nueva prestación se solicita de forma presencial en las oficinas del SEPE o a través de su plataforma online. Con esto claro, ahora debéis saber que tenéis que presentar el DNI o NIE, el número de cuenta bancaria, el certificado de empresa con las condiciones del contrato y el formulario oficial de compatibilidad debidamente cumplimentado.

Por otro lado, en la sede electrónica del SEPE se pueden encontrar todos los formularios e instrucciones necesarias para llevar a cabo este trámite de forma correcta.

¿Cuánto se cobra con esta nueva prestación del SEPE?

Ahora bien, si ya habéis comprobado que podéis optar a esta nueva ayuda del SEPE y la Seguridad Social, seguro que os estáis preguntando: ¿cuánto se gana con esta nueva medida? Pues bien, debéis saber que el complemento por compatibilidad se reducirá de forma progresiva, siempre según los meses que lleves percibiendo el paro:

Si lleváis de 9 a 10 meses de prestación, percibiréis el 80% sobre IPREM , lo que implica que cobraréis 480 euros al mes .

, lo que implica que cobraréis . En cambio, si tenéis de 11 a 12 meses de prestación, ganaréis el 60% sobre IPREM . Dicho de otra manera, 360 euros al mes .

. Dicho de otra manera, . Por último, si lleváis 13 meses o más (máx. 6 meses) con la prestación, percibiréis el 20% sobre IPREM o, lo que es lo mismo, 120 euros al mes.

Para terminar, debéis saber que esta prestación no se puede compaginar con otras prestaciones contributivas de la Seguridad Social, como pensiones o subsidios por incapacidad. Ahora bien, algunas ayudas autonómicas no contributivas podrían ser compatibles, siempre y cuando no se superen los límites de renta establecidos en cada comunidad.