Cobrar en 12 o 14 pagas: qué te conviene más según tu capacidad de ahorro y organización
¿Prefieres una nómina más alta cada mes o recibir un extra en verano y Navidad? Te explicamos qué implica cada opción, cómo afecta a tus finanzas y qué dice la ley laboral
Pino Saavedra
A la hora de firmar un contrato laboral en España, una de las dudas más frecuentes es si es preferible recibir el salario en 12 pagas mensuales o en 14, con dos extras en verano y Navidad. Aunque el sueldo bruto anual no cambia, la forma de distribuirlo puede tener un impacto notable en tus finanzas personales, hábitos de consumo y capacidad de ahorro.
Aunque no siempre es una elección que dependa del trabajador —muchas veces viene marcada por el convenio colectivo—, entender cómo funciona cada opción te ayudará a tomar decisiones más informadas y gestionar mejor tu dinero.
Qué dice la ley sobre las pagas extra
Según el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, todos los empleados tienen derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año: una en Navidad y otra en la fecha pactada en el convenio, que habitualmente es en verano (junio o julio).
El mismo artículo permite que, si así lo acuerda el convenio colectivo, estas pagas puedan prorratearse. Esto quiere decir que en lugar de recibir dos extras, se reparte su importe entre los 12 meses del año. Así surgen dos modelos salariales:
- 14 pagas: salario mensual normal + 2 pagas adicionales (una en verano, otra en Navidad)
- 12 pagas: salario mensual algo mayor, con las pagas extra incluidas mes a mes
Cobrar en 12 pagas: más dinero al mes, más responsabilidad
Ventajas:
- Mayor liquidez mensual: ideal para hacer frente a pagos fijos como hipoteca o alquiler.
- Presupuesto estable: ingresos constantes todo el año, sin picos ni bajadas.
- Más control sobre tus finanzas: si tienes hábitos financieros sólidos, puedes planificar y ahorrar mejor.
Inconvenientes:
- Mayor riesgo de gastar más: tener más dinero disponible puede llevar a un aumento de los gastos fijos.
- No hay “colchón” para gastos extraordinarios: requiere disciplina para reservar dinero para las vacaciones, la vuelta al cole o regalos navideños.
Cobrar en 14 pagas: un extra cuando más lo necesitas
Ventajas:
- Alivio económico en momentos clave: las pagas extra coinciden con los meses de mayor gasto.
- Ahorro involuntario: al recibir menos cada mes, es más fácil evitar gastar de más.
- Red de seguridad: esos ingresos puntuales pueden cubrir imprevistos importantes.
Inconvenientes:
- Nómina mensual más baja: puede sentirse una mayor presión para llegar a fin de mes.
- El dinero lo gestiona la empresa hasta que lo recibes: aunque sea tuyo, no puedes usarlo hasta que llegue la paga extra.
¿Influye en la declaración de la Renta o en la jubilación?
No. Ni la forma de cobro ni la periodicidad de las pagas afecta a tus obligaciones fiscales o a tu cotización a la Seguridad Social. Lo que cuenta es el sueldo anual bruto, que es el mismo tanto si cobras en 12 como en 14 pagas.
La Agencia Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social calculan las retenciones y prestaciones según la base anual de cotización, sin importar cómo esté distribuida.
¿Cuál es la mejor opción para ti?
No hay una respuesta única. Todo depende de tu perfil financiero:
- Si eres organizado, ahorras de forma sistemática y prefieres tener el dinero en tus manos cuanto antes, las 12 pagas pueden darte mayor control.
- Si te cuesta ahorrar, prefieres una ayuda puntual para los meses de gasto extra o necesitas sentir que tienes un respaldo económico dos veces al año, las 14 pagas pueden ser una mejor opción.
