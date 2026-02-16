PENSIONES
Cuándo se cobran las pensiones en febrero de 2026: estas son las fechas según tu banco
Las pensiones se abonan en 14 pagas
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicó los datos de diciembre de 2025, que reflejaron que el gasto total de pensiones en España fue de 13.750,10 millones de euros. Según el Gobierno, en ese mes se abonaron más de 9,4 millones de pensiones.
La pensión media del sistema alcanzó los 1.317,70 euros mensuales, lo que representó un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto a la paga extraordinaria media de Navidad, ascendió a 1.288,10 euros.
Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas: una por cada mes del año más dos pagas extraordinarias.
Lo más habitual es que el importe se reciba en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, excepto en junio y noviembre, cuando se incluyen las pagas extraordinarias correspondientes a verano y Navidad.
Fecha de cobro de las pensiones en diciembre según el banco
- Viernes 20 de febrero: Bankinter, Caja de Ingenieros y Unicaja
- Lunes 23 de febrero: Banco Santander
- Martes 24 de febrero: ING, CaixaBank, BBVA, Kutxabank, Ibercaja , Cajamar y Banco Sabadell
- Miércoles 25 de febrero: Abanca
Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.
- Malas noticias para Julio Iglesias: denunciado por dos extrabajadores
- El 'dardo' de Nicki Nicole a Lamine Yamal en San Valentín
- El estremecedor relato del padre de Ansu Fati sobre su llegada a España: 'Jamás me lo habría imaginado
- Melanie Olivares destapa una experiencia que tuvo con una prostituta por su papel en 'Aída'
- La venganza de la mujer de Matuidi: se la devuelve nueve años después
- Precio del euríbor hoy, 13 de febrero de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Los extranjeros que llegan a España vienen a ayudarnos
- Hacienda confirma el cambio en la Renta 2026: estas son las nuevas fechas y lo que debes revisar antes de abril