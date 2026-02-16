Cuándo se cobran las pensiones en febrero de 2026: estas son las fechas según tu banco

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicó los datos de diciembre de 2025, que reflejaron que el gasto total de pensiones en España fue de 13.750,10 millones de euros. Según el Gobierno, en ese mes se abonaron más de 9,4 millones de pensiones.

La pensión media del sistema alcanzó los 1.317,70 euros mensuales, lo que representó un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto a la paga extraordinaria media de Navidad, ascendió a 1.288,10 euros.

Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas: una por cada mes del año más dos pagas extraordinarias.

Lo más habitual es que el importe se reciba en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, excepto en junio y noviembre, cuando se incluyen las pagas extraordinarias correspondientes a verano y Navidad.

Fecha de cobro de las pensiones en diciembre según el banco

Viernes 20 de febrero: Bankinter, Caja de Ingenieros y Unicaja

Bankinter, Caja de Ingenieros y Unicaja Lunes 23 de febrero: Banco Santander

Banco Santander Martes 24 de febrero: ING, CaixaBank, BBVA, Kutxabank, Ibercaja , Cajamar y Banco Sabadell

ING, CaixaBank, BBVA, Kutxabank, Ibercaja , Cajamar y Banco Sabadell Miércoles 25 de febrero: Abanca

Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.