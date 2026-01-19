Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo Copa del ReyJoan PradellsReal Sociedad - BarcelonaBrahimSenegal - MarruecosRivales Barcelona CopaAudios VAR Real Sociedad - BarcelonaOpen Australia directoBadosaGil ManzanoAlemania - España balonmanoDroIniestaTrenes CórdobaJosé ElíasOpen Australia 2026Europeo Balonmano 2026Playoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyJuan Carlos Rivero
instagramlinkedin

PENSIONES

Cuándo se cobran las pensiones en enero de 2026: fechas según tu banco

Las pensiones se abonan en 14 pagas

Pensionista

Pensionista / IA

Emma Ferrara

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicó los datos de diciembre de 2025, que reflejaron que el gasto total de pensiones en España fue de 13.750,10 millones de euros. Según el Gobierno, en ese mes se abonaron más de 9,4 millones de pensiones.

La pensión media del sistema alcanzó los 1.317,70 euros mensuales, lo que representó un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto a la paga extraordinaria media de Navidad, ascendió a 1.288,10 euros.

Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas: una por cada mes del año más dos pagas extraordinarias.

Lo más habitual es que el importe se reciba en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, excepto en junio y noviembre, cuando se incluyen las pagas extraordinarias correspondientes a verano y Navidad.

Fecha de cobro de las pensiones en diciembre según el banco

  • Viernes 23 de enero: Bankinter y Caja de Ingenieros
  • Sábado 24 de enero: Banco Santander, CaixaBank, Unicaja, Ibercaja y Banco Sabadell
  • Domingo 25 de enero: ING
  • Lunes 26 de enero: BBVA, Abanca y Kutxabank

Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Elías, multimillonario, sobre su estilo de vida: 'Si me levanto y no me apetece trabajar, no voy
  2. La trampa de la baliza V16 que incluso la DGT alerta y da la razón a los detractores: 'Visible a 1.000 metros, pero...
  3. Álvaro Morata y Alice Campello se separan: Última hora de la relación más tortuosa en el fútbol
  4. Jorge Rey advierte del regreso al invierno crudo en pocos días: 'A finales de la semana que viene llega más aire frío y nieve
  5. La DGT alerta a los usuarios de patinetes eléctricos: Nueva normativa para final de enero con multas de hasta 1.000 euros
  6. Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat, alerta del temporal que llega el lunes a Catalunya: 'Un 70% de lo que fue el Gloria
  7. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café no puede ser inferior a 15 minutos
  8. Precio del euríbor hoy, 16 de enero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Impactantes imágenes aéreas del lugar del accidente de tren en Adamuz, Córdoba

Impactantes imágenes aéreas del lugar del accidente de tren en Adamuz, Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 100 heridos tras descarrilar en Córdoba dos trenes de alta velocidad

Beckham bloqueó a sus padres y les exigió hablar solo por abogados: "Me pareció una falta de respeto"

Beckham bloqueó a sus padres y les exigió hablar solo por abogados: "Me pareció una falta de respeto"

Cuándo se cobran las pensiones en enero de 2026: fechas según tu banco

Cuándo se cobran las pensiones en enero de 2026: fechas según tu banco

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, en directo: ascienden a 39 los fallecidos

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, en directo: ascienden a 39 los fallecidos

Técnicos de la Guardia Civil comienzan a inspeccionar el lugar del accidente de los trenes

Técnicos de la Guardia Civil comienzan a inspeccionar el lugar del accidente de los trenes

La rutina de ejercicios de Ana Mena y Oscar Casas: invitados esta noche en El Hormiguero

La rutina de ejercicios de Ana Mena y Oscar Casas: invitados esta noche en El Hormiguero

Las tragedias ferroviarias más graves de España en toda la historia

Las tragedias ferroviarias más graves de España en toda la historia