PENSIONES
Cuándo se cobran las pensiones en enero de 2026: estas son las fechas según tu banco
Las pensiones se abonan en 14 pagas
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicó los datos de diciembre de 2025, que reflejaron que el gasto total de pensiones en España fue de 13.750,10 millones de euros. Según el Gobierno, en ese mes se abonaron más de 9,4 millones de pensiones.
La pensión media del sistema alcanzó los 1.317,70 euros mensuales, lo que representó un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto a la paga extraordinaria media de Navidad, ascendió a 1.288,10 euros.
Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas: una por cada mes del año más dos pagas extraordinarias.
Lo más habitual es que el importe se reciba en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, excepto en junio y noviembre, cuando se incluyen las pagas extraordinarias correspondientes a verano y Navidad.
Fecha de cobro de las pensiones en diciembre según el banco
- Viernes 23 de enero: Bankinter y Caja de Ingenieros
- Sábado 24 de enero: Banco Santander, CaixaBank, Unicaja, Ibercaja y Banco Sabadell
- Domingo 25 de enero: ING
- Lunes 26 de enero: BBVA, Abanca y Kutxabank
Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En el futuro, las pensiones serán bastante menos generosas
- Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario
- Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
- Marta Riesco se sincera sobre su relación con Benzema: 'Me dejé llevar
- Así es el coche de casi 100.000 euros que Raphinha le ha regalado a su esposa, Taia Belloli: 'Ahora entiendo por qué se iba sin responder
- Un español que vive en Australia revela cómo ahorró más de 12.600 euros en seis meses
- Cuándo se cobran las pensiones en enero de 2026: fechas según tu banco
- ¿Subirán los salarios este 2026? Así afectaría a tu nómina la posible subida del SMI