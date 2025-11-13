¿Por qué cobramos menos? El sueldo español se estanca y ya está 6.100 euros por debajo de la media europea

Muchos de vosotros ya lo habéis notado, pero los sueldos en España se están quedando atrás si los comparamos con los del resto de Europa. El salario medio anual de un trabajador español a jornada completa se situó en 33.700 euros brutos en 2024, según datos publicados por Eurostat, una cifra sensiblemente inferior a los 39.808 euros que supone la media de la Unión Europea (UE).

La diferencia, o más bien esta 'brecha', es de 6.100 euros, la mayor registrada desde 2022, y significa una cosa bastante preocupante: el sueldo medio español es un 15,3% más bajo que el promedio europeo, y este porcentaje va creciendo.

Y lo más sorprendente de todo es que no siempre fue así: a principios de siglo, coincidiendo con el boom económico, España casi alcanzó la paridad salarial con la UE en el año 2009. Sin embargo, cuando estalló la gran crisis económica de 2008, la devaluación afectó de lleno a la evolución de los sueldos españoles.

Entre 2009 y 2020, el salario en España apenas subió un 6,4% mientras que el promedio europeo ascendió un 23,2%. Un crecimiento europeo impulsado, en gran parte, por países del este como Rumanía, Lituania o Polonia, donde los sueldos se han duplicado o triplicado en la última década.

Pese a esta preocupante brecha, España se mantiene en el puesto 11º de la lista de salarios de la UE, justo por debajo de la media.

España sigue superando a países vecinos como Italia, Portugal y Grecia, aunque queda lejísimos de los líderes, como Luxemburgo (82.969 euros), Dinamarca o Irlanda.

De esta forma, la asignatura pendiente sigue siendo que el ritmo de crecimiento salarial español se acelere para no perder más terreno frente a Europa. Y para ello, deben impulsarse políticas desde instancias gubernamentales que estimule este aumento.